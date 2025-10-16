Jueves 16 de octubre de 2025
Al Dia

Nueva especie de pez se suma a la fauna marina de Venezuela

l biólogo marino, profesor universitario y especialista en peces marinos y etnobiología, Angel Fariña, anunció la llegada de una nueva…

Por María Briceño

Nueva especie de pez se suma a la fauna marina de Venezuela
Foto: agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

l biólogo marino, profesor universitario y especialista en peces marinos y etnobiología, Angel Fariña, anunció la llegada de una nueva especie de pez en las aguas de nuestro país.

"Tengo la labor de informar la presencia de una nueva especie exótica en aguas venezolanas. Es el primer registro para el Caribe de un pez ángel de barra amarilla; un Pomacanthus maculosus. Lo encontré recientemente en el Parque Nacional Mochima", explicó el profesor.

En una entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio, Fariña explicó que la especie proviene del océano Índico, pero que hasta la fecha solo han encontrado un singular ejemplar.

"Afortunadamente, es un solo ejemplar, por lo que no creo esto trascienda. A menos que haya sido un ejemplar que haya venido en una ruta migratoria desde la Florida que es el otro sitio de esta zona cercana donde se han encontrado", aclaró.

El especialista presentó dos posibles teorías para explicar la llegada de esta criatura a nuestras aguas. Una posibilidad es que haya llegado gracias a una de las plataformas petroleras que han venido desde el océano Pacífico e Índico. La segunda explicación, que considera más probable, es que haya sido liberado por un acuarista, acción que catalogó como "sumamente irresponsable".

"Son especies que no son autóctonas de la zona y pueden generar profundos desequilibrios. Son especies que no van a ser reconocidos como presas por los depredadores y cuyas presas no lo van a reconocer a él como depredador", advirtió.

Explicó que, al ser un solo ejemplar, duda que el pez ángel presente una amenaza. Aun así, advirtió que si este lograra reproducirse con otra especie y generará un híbrido, podría suponer un peligro real a la fauna local.

Lee también: Se descubre una nueva especie de ave en Venezuela

Noticia al Día/Información de Unión Radio

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Titulares de la prensa nacional para este jueves 16 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 16 de octubre

¡Es Oficial! La escultura más grande de José Gregorio Hernández, tendrá su hogar en Guacara

¡Es Oficial! La escultura más grande de José Gregorio Hernández, tendrá su hogar en Guacara

Orlando Urdaneta y Andreína Fuentes estrenan su podcast Voyage to the present, en Miami

Orlando Urdaneta y Andreína Fuentes estrenan su podcast Voyage to the present, en Miami

OpenAI se adentra al territorio de lo sexual con las próximas actualizaciones de ChatGPT

OpenAI se adentra al territorio de lo sexual con las próximas actualizaciones de ChatGPT

Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

Así luce el nuevo logo de Leones del Caracas para la temporada 2025-2026

Messi anuncia la creación de un torneo juvenil con su nombre

Messi anuncia la creación de un torneo juvenil con su nombre

Venite pa’ Maracaibo: cine zuliano que conquista las pantallas de Prime Video (por la Dra. Luz Neira Parra)

Venite pa’ Maracaibo: cine zuliano que conquista las pantallas de Prime Video (por la Dra. Luz Neira Parra)

Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Dodgers amplían ventaja ante Cerveceros en Serie de Campeonato

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Rescatan a un centenar de ‘esclavos’ en una finca de caña en Brasil

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 15 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 15 de octubre

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Onda tropical N° 46 entró al territorio venezolano

Jorge

Jorge "Tuto" Quiroga se posiciona como el referente del nuevo capítulo político en Bolivia

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

¿Sabías que existen diferentes tipos de dolor de cabeza?

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Trump recibe a Milei en la Casa Blanca y le ofrece respaldo de cara a las Legislativas en Argentina

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Nueva especie de pez se suma a la fauna marina de Venezuela

Nueva especie de pez se suma a la fauna marina de Venezuela

¡Es Oficial! La escultura más grande de José Gregorio Hernández, tendrá su hogar en Guacara

¡Es Oficial! La escultura más grande de José Gregorio Hernández, tendrá su hogar en Guacara

Nuevo vuelo de repatriación con 153 connacionales arribó a Venezuela procedente de EEUU

Nuevo vuelo de repatriación con 153 connacionales arribó a Venezuela procedente de EEUU

Titulares de la prensa nacional para este jueves 16 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 16 de octubre

Ricardo Portillo apaga sus 82 velitas hoy 16-Oct

Ricardo Portillo apaga sus 82 velitas hoy 16-Oct

Noticias Relacionadas

Al Dia

Nuevo vuelo de repatriación con 153 connacionales arribó a Venezuela procedente de EEUU

Desde enero, el Gobierno nacional ha logrado repatriar a más de 14 mil personas en más de 70 vuelos a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria

Nacionales

Titulares de la prensa nacional para este jueves 16 de octubre

Noticia al Día trae para ti los titulares de la prensa nacional correspondiente a este jueves, 16 de octubre de…
Al Dia

Nuevo vuelo de repatriación con 153 connacionales arribó a Venezuela procedente de EEUU

Desde enero, el Gobierno nacional ha logrado repatriar a más de 14 mil personas en más de 70 vuelos a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria

Nacionales

Presidente Maduro a EEUU: "No queremos una guerra en el Caribe ni en Suramérica"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que su país no desea "una guerra en el Caribe ni en Sudamérica",…

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025