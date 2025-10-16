Nueva especie de pez se suma a la fauna marina de Venezuela

l biólogo marino, profesor universitario y especialista en peces marinos y etnobiología, Angel Fariña, anunció la llegada de una nueva especie de pez en las aguas de nuestro país.

"Tengo la labor de informar la presencia de una nueva especie exótica en aguas venezolanas. Es el primer registro para el Caribe de un pez ángel de barra amarilla; un Pomacanthus maculosus. Lo encontré recientemente en el Parque Nacional Mochima", explicó el profesor.

En una entrevista concedida a Vanessa Davies para el programa La Frecuencia de Hoy de Unión Radio, Fariña explicó que la especie proviene del océano Índico, pero que hasta la fecha solo han encontrado un singular ejemplar.

"Afortunadamente, es un solo ejemplar, por lo que no creo esto trascienda. A menos que haya sido un ejemplar que haya venido en una ruta migratoria desde la Florida que es el otro sitio de esta zona cercana donde se han encontrado", aclaró.

El especialista presentó dos posibles teorías para explicar la llegada de esta criatura a nuestras aguas. Una posibilidad es que haya llegado gracias a una de las plataformas petroleras que han venido desde el océano Pacífico e Índico. La segunda explicación, que considera más probable, es que haya sido liberado por un acuarista, acción que catalogó como "sumamente irresponsable".

"Son especies que no son autóctonas de la zona y pueden generar profundos desequilibrios. Son especies que no van a ser reconocidos como presas por los depredadores y cuyas presas no lo van a reconocer a él como depredador", advirtió.

Explicó que, al ser un solo ejemplar, duda que el pez ángel presente una amenaza. Aun así, advirtió que si este lograra reproducirse con otra especie y generará un híbrido, podría suponer un peligro real a la fauna local.

