Nueva ruta de Conviasa: Vuelos directos a Cancún desde Maracaibo y Barquisimeto

La aerolínea estatal Conviasa habilitó dos rutas internacionales sin escala desde Maracaibo (Zulia) y Barquisimeto (Lara), con destino a Cancún (México). Los vuelos iniciarán el 2 y 3 de julio con una frecuencia de uno o dos viajes por semana, dependiendo la ruta seleccionada.

De acuerdo con la página web de la aerolínea, desde Barquisimeto los vuelos saldrán desde el 3 de julio, una vez a la semana (todos los jueves), mientras que desde Maracaibo serán desde el 2 de julio, dos veces a la semana (miércoles y domingo).

En cuanto al horario de los vuelos, desde Maracaibo la salida es a las 7:30 pm y desde Barquisimeto es a las 7:20 pm. Asimismo, la empresa explica que estos viajes se darán con aeronaves Embraer 190 y solo se tiene permitido un equipaje de una pieza de 23 kilos.

Los pagos a través de la página web se pueden realizar con tarjetas de crédito y los precios oscilan entre los 226 y 270 dólares, dependiendo las conexiones y si es de ida o vuelta el vuelo.

Conviasa también ofrece conexiones entre Caracas y Cancún, con una frecuencia de dos veces a la semana, los días lunes y viernes.

Noticia al Día/Información de El Diario