Nuevo vuelo con migrantes provenientes de EEUU arribará a Venezuela este martes 17-Jun

Este lunes 16 de junio, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que este martes 17 arrobará al país un nuevo vuelo con migrantes venezolanos provenientes de Estados Unidos.

"Seguimos recibiendo venezolanos desde allá desde los Estados Unidos, desde México. Mañana llega un vuelo desde Estados Unidos y esta semana esperamos traer un vuelo de México", dijo Cabello.

Sin embargo, no precisó el número de venezolanos que tienen previsto recibir este martes, no dio más detalles adicionales.

El pasado miércoles, un total de 152 migrantes venezolanos que se encontraban en Estados Unidos retornaron a su país en un vuelo procedente de Honduras, informaron autoridades venezolanas.

La mayoría de los migrantes que han llegado al país caribeño han sido deportados por la Administración de Donald Trump desde el pasado febrero, tras un acuerdo suscrito en enero por Venezuela y EE.UU.

Noticia al Día con información de EFE