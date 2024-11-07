Onda tropical 51 entrará al país en las próximas horas: Se estima lluvias en Zulia y gran parte del territorio nacional este 7-Nov

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó en su reporte diario que la onda tropical 51 se desplaza en los 57 W, al sur de 14, al oeste de Suriman y se espera su entrada al país en las próximas horas.

Condiciones para hoy:

El organismo indicó que en horas de la mañana prevalecerá un cielo parcialmente nublado y algunas zonas con escasa nubosidad en gran parte del país.

Sin embargo, se estiman algunas lluvias y lloviznas en Bolívar, Amazonas, Monagas, sur de Anzoátegui, este de Apure y Lago de Maracaibo.

De la misma forma, entre la tarde y noche se prevén formaciones de células convectivas productoras de lluvias y chubascos en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Falcón, Lara, Andes y Zulia.

