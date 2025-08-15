Onda tropical N° 26 se desplaza sobre el occidente del país: Se esperan lluvias al sur del Zulia este viernes 15-Ago

La mañana de este viernes, 15 de agosto el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó sobre el trayecto de la onda tropical (OT) número 26, misma que se ubica sobre el occidente del país, aunque estiman que traerá lluvias de mediana a gran intensidad a la región zuliana.

El organismo destaca que de un total de 31 OT que se han formado en esta temporada, a la fecha, 23 han llegado Venezuela y cinco se mantienen activas que son: 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31, de las cuales solo una se encuentra sobre el territorio en la actualidad.

Hasta horas del mediodía de este viernes, se esperan lluvias débiles a moderadas y lloviznas dispersas, principalmente en Nueva Esparta, Sucre, Delta Amacuro, Monagas, Anzoátegui y Falcón, así como en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas; Llanos Occidentales y el sur de Zulia donde se estiman lluvias de mayor intensidad.

Altas temperaturas

En tanto, continúan las altas temperaturas, mayormente en la región zuliana y en el estado Falcón, donde las máximas superan los 36 grados Celsius (°C), por lo que el calor se mantendrá en su máxima expresión.

