Jueves 28 de agosto de 2025
Al Dia

Onda tropical N° 31 se desplaza del centro al occidente venezolano: Probabilidad de lluvias en Zulia este jueves 28-Ago

El Inameh destaca que se observa poca nubosidad en la mayor parte del territorio

Por Candy Valbuena

Foto: NAD
Este jueves, 28 de agosto el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología anunció que la onda tropical (OT) número 31 en su trayecto por el territorio venezolano, se encuentra desplazándose desde el centro al occidente del país, trayendo consigo lluvia al Zulia y otras zonas.

La OT N° 31, según detalló el organismo está desplazándose de centro al occidente de Venezuela, resaltando, que se observa poca nubosidad asociada a este sistema; sin embargo, estará interactuando con la zona de convergencia intertropical, reforzada por efectos convectivos locales, originando áreas nubladas con precipitaciones con mayor frecuencia en horas de la tarde y noche, en nororiente, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Los Andes y Zulia.

Pronóstico general

El Inameh indicó que en la mayor parte del territorio nacional, se mantiene cielo de parcial a despejado; exceptuando al norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, noroeste de Amazonas y norte de Táchira, donde aprecia nubosidad, generadora de precipitaciones variables.

Lee también: Entró a Venezuela la onda tropical N° 31 

Noticia al Día

Temas:

