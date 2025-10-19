Onda tropical N° 48 se desplaza por el noroeste de Venezuela con altas probabilidades de convertirse en ciclón

El instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) alerta sobre el paso de dos ondas tropicales (OT) por el territorio venezolano, con altas probabilidades de que una de estas se convierta en ciclón tropical, por lo cual se espera que se incrementen las lluvias en gran parte del país este domingo, 19 de octubre.

Onda tropical N° 47: Se desplaza hacia el centro del país, se mantiene poca nubosidad acompañando a este sistema.

Se desplaza hacia el centro del país, se mantiene poca nubosidad acompañando a este sistema. Onda tropical N°. 48: Llegando al noreste de Venezuela, resaltando que viene asociada a un sistema de baja presión, AL98 con un 60 % de probabilidades de convertirse en ciclón tropical.

El Inameh destaca que, ambos sistemas estarán en interacción con la zona de convergencia intertropical/Vaguada Monzónica, reforzada por efectos convectivos locales originando zonas nubladas con precipitaciones, algunas con actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional, especialmente en horas de la tarde y noche.

Podrían originarse estas zonas nubladas con precipitaciones en, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Nororiente, Barinas, Apure, Los Andes y Lago de Maracaibo.

El organismo detalla que, se encuentran monitoreando la OT N°48, la cual está asociada a una perturbación (AL98). Se ubica a unos 400 Kms al noreste de la Fachada Atlántica Venezolana, específicamente de la Península de Paria, Estado Sucre, desplazándose al oeste con un 60 % de probabilidades de convertirse en un Ciclón Tropical en los próximos días, cuando estaría pasando por el mar Caribe a partir de la próxima semana.

Cabe destacar que de mantener esa trayectoria y continúe su desarrollo, "no representa peligro directo para nuestro país", pero podría dejar acumulados pluviométricos importantes, ya que estaría aportando humedad, además de la modulación del viento sobre el territorio.

