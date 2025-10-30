Onda tropical N° 53 entrará al país el fin de semana: Anuncian más lluvias en Zulia este jueves 30-Oct

Este jueves, 30 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que se espera que ingrese al país la onda tropical (OT) número 53 este fin de semana, misma que se ubica actualmente en el Océano Atlántico y pronostican lluvias en áreas del Zulia y otros estados venezolanos.

Asimismo, el organismo informó que las OT N° 51 y 52 fueron "suprimidas" al norte de la Guayana Esequiba la tarde de este martes y sobre Surinam ayer miércoles, respectivamente.

En cuanto a la onda tropical N° 53, se prevé que llegue a Venezuela entre el sábado 1° y el domingo 2 de noviembre.

Pronóstico

El Inameh detalló que este jueves persiste nubosidad parcial y zonas despejadas en gran parte del territorio nacional; resaltando, mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas al sur y oeste de Bolívar, Amazonas, este de Apure, Portuguesa, sur de Lara, oeste de Barinas, Portuguesa, este de Mérida, este de Trujillo, norte de Táchira y Zulia.

Monitoreo del huracán Melissa

Según detalló el organismo meteorológico venezolano el centro de huracán Melissa, ahora categoría 1 se ubica a más de 500 km al noreste de Cuba, en los 25,8°n y 73,4°W. Presión mínima central C 968 HPA, se desplaza al nor-noreste a 33 Km/H. presenta vientos máximos sostenidos de 165 Km/H.

El Inameh aclaró al tiempo que el huracán Melissa: "No representa peligro directo para Venezuela".

Para finalizar el reporte recalcaron que: Desde el Inameh y con todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, se mantiene un constante monitoreo de esta situación, para estar informando a su debido tiempo.

Foto: Inameh

Lee también: Onda tropical N° 52 entraría hoy al territorio venezolano: Anuncian lluvias para el Zulia y otros estados del país

Noticia al Día