Jueves 30 de octubre de 2025
Al Dia

Onda tropical N° 53 entrará al país el fin de semana: Anuncian más lluvias en Zulia este jueves 30-Oct

Las OT 51 y 52 fueron suprimidas a norte de la Guayana Esequiba y sobre Surinam, respectivamente, según detalló el Inameh en el monitoreo de las mismas. En cuanto al trayecto del huracán Melissa indicó que ya se degradó a categoría 1 y se ubica su centro a más de 500 Km al noroeste de Cuba, y aclaró que NO REPRESENTA PELIGRO DIRECTO PARA VENEZUELA.

Por Candy Valbuena

Foto: Archivo NAD
Este jueves, 30 de octubre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que se espera que ingrese al país la onda tropical (OT) número 53 este fin de semana, misma que se ubica actualmente en el Océano Atlántico y pronostican lluvias en áreas del Zulia y otros estados venezolanos.

Asimismo, el organismo informó que las OT N° 51 y 52 fueron "suprimidas" al norte de la Guayana Esequiba la tarde de este martes y sobre Surinam ayer miércoles, respectivamente.

En cuanto a la onda tropical N° 53, se prevé que llegue a Venezuela entre el sábado 1° y el domingo 2 de noviembre.

Pronóstico

El Inameh detalló que este jueves persiste nubosidad parcial y zonas despejadas en gran parte del territorio nacional; resaltando, mantos nubosos generadores de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas al sur y oeste de Bolívar, Amazonas, este de Apure, Portuguesa, sur de Lara, oeste de Barinas, Portuguesa, este de Mérida, este de Trujillo, norte de Táchira y Zulia.

Monitoreo del huracán Melissa

Según detalló el organismo meteorológico venezolano el centro de huracán Melissa, ahora categoría 1 se ubica a más de 500 km al noreste de Cuba, en los 25,8°n y 73,4°W. Presión mínima central C 968 HPA, se desplaza al nor-noreste a 33 Km/H. presenta vientos máximos sostenidos de 165 Km/H.

El Inameh aclaró al tiempo que el huracán Melissa: "No representa peligro directo para Venezuela".

Para finalizar el reporte recalcaron que: Desde el Inameh y con todo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, se mantiene un constante monitoreo de esta situación, para estar informando a su debido tiempo.

Foto: Inameh

Noticia al Día

Noticias Relacionadas

Al Dia

La LVBP cerró otra jornada con movimientos en la tabla de posiciones

Tigres de Aragua lidera la tabla con récord de 9-2 e invicto como local. Águilas del Zulia, Caribes de Anzoátegui y Leones del Caracas se mantienen en la pelea, mientras Magallanes y Tiburones cierran la clasificación.
Al Dia

Así somos las mujeres venezolanas: Alicia Machado sobre Diosa Canales en La Casa de Alofoke

"Hermoso, somos team Diosa. Me encanta, la he visto entrenando, super madura, la veo escuchando los peos que arman los…
Al Dia

El guardián de la cultura zuliana Alexis Blanco celebra un nuevo capítulo de vida

Porque Alexis no solo escribe sobre cultura: la vive, la respira y la contagia. Y cada vez que llega por aquí, por esta sala de redacción, su presencia es la de un amigo que vuelve al hogar.
Sucesos

Un perfume intoxicó a nueve niños de un colegio en Integración Comunal

La sección más afectada fue la de 5° grado, sin embargo, decidieron suspender las actividades hasta que se esclarezcan los hechos y el presunto químico que contenía el frasco del perfume.


