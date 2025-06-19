Onda tropical N° 6 se desplaza del oriente al centro del país: Pronostican lluvias en Zulia y otros estados este jueves 19-Jun

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), realiza constante seguimiento a la formación de ondas tropicales (OT) y demás fenómenos climáticos.

Este jueves, 19 de junio anunció que la OT N° 6 se desplaza desde el oriente al centro del país, por lo que se esperan más lluvias, en el caso del Zulia en áreas del Lago de Maracaibo y otras zonas del territorio venezolano.

El organismo indicó que: Persiste nubosidad fragmentada y zonas parcialmente nubladas; asimismo, se observan núcleos convectivos de mediano y gran desarrollo vertical, asociados a chubascos algunos acompañados con descargas eléctricas en Bolívar, Amazonas, Portuguesa, Barinas, Apure y Lago de Maracaibo y lluvias o lloviznas aisladas en nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro,Miranda, Aragua,Lara, norte de Falcón y Trujillo.

Seguimiento de las OT

Onda Tropical N° 5: T.T Erick pasó a ser huracán sobre el Pacifico al sur de México, cerca de los 98°Wal sur de 19°N

T.T Erick pasó a ser huracán sobre el Pacifico al sur de México, cerca de los 98°Wal sur de 19°N Onda Tropical N° 6: Desplazándose de Oriente al Centro de Venezuela, cerca de los 66°W al sur de 16°N.

Desplazándose de Oriente al Centro de Venezuela, cerca de los 66°W al sur de 16°N. Onda Tropical N° 7: Desplazándose sobre el Océano Atlántico Central Tropical, en los 46°W al sur de 16°N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el jueves 19 y viemes 20 de junio.

Desplazándose sobre el Océano Atlántico Central Tropical, en los 46°W al sur de 16°N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el jueves 19 y viemes 20 de junio. Onda Tropical N° 8: Desplazándose al suroeste de las Islas de Cabo Verde, cerca de los 30°W al sur de 15’N Se estima su llegada a nuestra Guayana Esequiba entre el martes 24 y miércoles 25 de junio.

Foto: Inameh

Lee también: Onda tropical N° 6 se desplaza por el territorio venezolano: Anuncian más lluvias en Zulia y otros estados este 18-Jun

Noticia al Día