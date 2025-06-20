Onda tropical N° 7 entraría a Venezuela este viernes 20-Jun: Se esperan lluvias en Zulia y otros estados

La mañana de este viernes, 20 de junio el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó sobre la llegada al país de una nueva onda tropical (OT), así como de las áreas del territorio venezolano donde se esperan precipitaciones, que incluye al estado Zulia.

Según indicó el organismo en su más reciente boletín meteorológico: Venezuela continúa con nubosidad fragmentada en algunas partes del país; por otra parte, se observan núcleos convectivos de rápida evolución de precipitaciones de intensidad variable, algunos con descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Amazonas, Bolívar, Monagas, Sucre, Llanos Centrales y Occidentales, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, Lara, Falcón, Yaracuy, Andes y Zulia.

Seguimiento de las OT

Onda Tropical N° 6: Desplazándose sobre Colombia, cerca de los 674 Wal sur de 17°N.

Desplazándose sobre Colombia, cerca de los 674 Wal sur de 17°N. Onda Tropical N° 7: Desplazándose sobre el noreste de la Guayana Francesa, en los 52°W al sur de 16°N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el viernes 20 y sábado 21 de junio.

Desplazándose sobre el noreste de la Guayana Francesa, en los 52°W al sur de 16°N Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el viernes 20 y sábado 21 de junio. Onda Tropical N° 8: Desplazándose sobre el Océano Atlántico Central Tropical, cerca de los 37°W al sur de 15°N. Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el martes 24 y miércoles 25 de junio.

Desplazándose sobre el Océano Atlántico Central Tropical, cerca de los 37°W al sur de 15°N. Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el martes 24 y miércoles 25 de junio. Onda Tropical N° 9: Saliendo al sureste de las islas de Cabo Verde, cerca de los 21°W al sur de 14°N. Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el domingo 29 y lunes 30 de junio.

Foto: Inameh

Lee también: Onda tropical N° 6 se desplaza del oriente al centro del país: Pronostican lluvias en Zulia y otros estados este jueves 19-Jun

Noticia al Día