Onda tropical N°30 se acerca a Venezuela con fuertes vientos

Este domingo 24 de agosto, el Centro Nacional de Huracanes, que la monitorea, informó de la presencia de la onda tropical número 30, y aunque aún se encuentra al este de las Antillas Menores, ya se siente su llegada.

Este sistema podría generar fuertes lluvias con vientos y descargas eléctricas. Las regiones del oriente y la zona centro norte costera del país deben mantenerse atentas a estos cambios en el clima durante las próximas 48 horas.

El Centro Nacional de Huracanes monitorea un sistema llamado Invest 99L.

Esta onda tropical avanza hacia el mar Caribe y podría ocasionar precipitaciones moderadas a fuertes en las zonas del oriente y el centro norte costero de nuestro país.

Las lluvias pueden venir acompañadas de vientos fuertes y tormentas eléctricas en los próximos dos días.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), aunque el clima se mantenga estable, podrían presentarse lluvias en las zonas de Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Anzoátegui y Nueva Esparta.

También se esperan chubascos en los Llanos Occidentales, la región central costera, Los Andes y Zulia, principalmente en la tarde y la noche.

Las lluvias podrían intensificarse en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta, donde se esperan tormentas eléctricas.

En los Llanos Centrales y Occidentales, así como en los Andes y Zulia, las formaciones de nubes siguen activas y podrían traer más precipitaciones.

