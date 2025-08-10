Onda Tropical nro. 24 llegará a Venezuela este domingo 10-Ago

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMEH) informó este domingo sobre la llegada de dos ondas tropicales al territorio nacional, específicamente a la Guayana Esequiba.

De acuerdo al organismo, la onda tropical número 24 se desplaza sobre el noreste de la Guayana Francesa y estaría llegando a la Guayana Esequiba entre el domingo 10 y lunes 11 de agosto.

La onda tropical 25, se encuentra desplazándose sobre la isla de Cabo Verde y se prevé que llegue entre el lunes 18 y martes 19 de agosto a la Guayana Esequiba.

Condiciones del clima para hoy

Inameh indicó que para este domingo 10 de agosto, se espera nubosidad parcial en la mayor parte del país, sin embargo, se esperan zonas nubladas con precipitaciones en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, este de Sucre, Nueva Esparta, Sur de Monagas, sur de Anzoátegui, este de Falcón, norte de Lara y Yaracuy, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Trujillo, Mérida, Táchira y Zulia.

En horas de la tarde y noche se espera un incremento en la cobertura nubosa con precipitaciones de intensidad variable, descarga eléctricas eventuales en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Nororiente, Region central, Llanos Centrales, Occidentales, los Andes y Zulia.

