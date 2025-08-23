Onda Tropical nro. 29 se desplaza sobre el occidente del país

La Onda Tropical número 29 se desplaza sobre el occidente del país este sábado 23 de agosto, la cual es reforzada por efectos convectivos locales, generando abundante nubosidad productora de lluvias o lloviznas en zonas como: Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales/Occidentales, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Lara, Falcón y Zulia.

Por su parte, la onda tropical número 30 se encuentra desplazándose sobre el Atlántico Central Tropical. Se estima su llegada a la Guyana Esequiba entre el lunes 25 y el martes 26 de agosto.

Condiciones meteorológicas para hoy sábado 23-Ago

El Instituto Nacional de Meteorología (Inameh), indicó que en la mayor parte del territorio nacional se observará cielo parcialmente nublado, aunque habrá zonas nubladas que generarán lluvias y chubascos que afectarán partes del Esequibo, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales y Occidentales, región Centro Norte Costera, los Andes y Zulia.

Para después del mediodía, se prevé un aumento en la cobertura nubosa que puede producir precipitaciones de intensidad variable con ocasionales descargas eléctricas en gran parte de Venezuela; pero serán más intensas y frecuentes en áreas de Zulia, los Andes, Llanos Centrales y Occidentales, Amazonas, Bolívar y en el Esequibo. No se descarta tampoco que en la Región Central se evidencien algunas lluvias.

Sobre las temperaturas extremas que se esperan en la jornada, el Inameh señaló que durante la madrugada se reportó una mínima estimada de 7°C en las zonas montañosas de Mérida. Sin embargo, para después del mediodía se pronostican máximas cercanas a los 37°C en Falcón y Zulia.

Respecto al estado de las costas para las próximas horas, el boletín meteorológico señala que en toda la franja costera del país se prevé marejada con olas de hasta un metro de altura.

