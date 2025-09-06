Onda Tropical nro. 33 se desplaza sobre el occidente del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) indicó este sábado 6 de septiembre que la onda tropical número 33 se desplaza sobre el occidente del país, en interacción con la vaguada monzónica al noroccidente del territorio nacional, generando nubosidad acompañada de precipitaciones en áreas de Lara, los Andes y Zulia.

Condiciones climáticas para la noche

A través de sus redes, el Inameh informó que se "observan ecos de precipitaciones, productores de lluvias o chubascos y descargas eléctricas", durante las próximas horas.

Para la tarde y noche, el boletín advierte un incremento en la cobertura nubosa, con lluvias más frecuentes y acompañadas de actividad eléctrica. Las regiones más afectadas serán Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Aragua, Carabobo, Cojedes, Yaracuy, oeste de Falcón, los Andes y Zulia.

