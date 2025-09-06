Sábado 06 de septiembre de 2025
Onda Tropical nro. 33 se desplaza sobre el occidente del país

Se esperan lluvias para el Zulia

Por María Briceño

Onda Tropical nro. 33 se desplaza sobre el occidente del país
Foto: NAD
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) indicó este sábado 6 de septiembre que la onda tropical número 33 se desplaza sobre el occidente del país, en interacción con la vaguada monzónica al noroccidente del territorio nacional, generando nubosidad acompañada de precipitaciones en áreas de Lara, los Andes y Zulia.

Condiciones climáticas para la noche

A través de sus redes, el Inameh informó que se "observan ecos de precipitaciones, productores de lluvias o chubascos y descargas eléctricas", durante las próximas horas.

Para la tarde y noche, el boletín advierte un incremento en la cobertura nubosa, con lluvias más frecuentes y acompañadas de actividad eléctrica. Las regiones más afectadas serán Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Aragua, Carabobo, Cojedes, Yaracuy, oeste de Falcón, los Andes y Zulia.

Noticia al Día

Feria Escolar Zulia 2025 "Regreso a clases" inicia su despliegue para el retorno a la escuela

Familiares buscan desesperadamente a Gerasimo Pirela

Yván Gil hizo un llamado a reforzar la unidad en América Latina ante despliegue de EEUU

Alcaraz y Sinner disputarán una nueva final histórica en el US Open

Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

Defender al abogado, respetar a la justicia: el deber del Colegio de Abogados (Por: Juan Pablo Montiel Almeida)

Opsu anuncia una tercera fase de postulación para la asignación de carreras universitarias

Sismo de magnitud 5,5 sacude a Ecuador

Gran Premio de Mónaco se extenderá hasta 2035 en el campeonato mundial de F1

VIDEO: ¿Qué pasó entre Messi y Rincón en el túnel? El momento que nadie vio en vivo

Murió funcionaria de la PNB en accidente vial en Aragua

Delgazzzy revela su camino musical, retos y sueños en entrevista exclusiva a NAD

Buenos días, Lago ¿Cómo estás?

Investigarán caso de maltrato animal en Ferias de Tintorero

Pablo López regresa al montículo de los Mellizos

Con un crédito pa' un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

