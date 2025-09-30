Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que la onda tropical número 41 llegará a Venezuela este miércoles 1 de octubre. Mientras que la 42 se estima su llegada al país la próxima semana.

Boletín meteorológico para este martes 30 de septiembre

El organismo indicó que para este martes, 30 de septiembre, se estima en horas de la madrugada y mañana, nubosidad parcial en gran parte nacional, exceptuando en Bolívar, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, este de Falcón, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Andes y Zulia, donde zonas nubladas serán acompañadas de precipitaciones.

En horas de la tarde y noche se prevé desarrollo nuboso con lluvias o chubascos y descargas eléctricas ocasionales en Bolívar, Amazonas, Nororiente, Centro Norte Costero, Llanos Centrales, Occidentales, Centro Occidente, los Andes y Zulia.

