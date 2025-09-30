Martes 30 de septiembre de 2025
Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct

Se espera lluvias en el Zulia

Por María Briceño

Onda Tropical nro. 41 llegará a Venezuela este miércoles 01-Oct
Foto: Archivo Jorber Aguiar
El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que la onda tropical número 41 llegará a Venezuela este miércoles 1 de octubre. Mientras que la 42 se estima su llegada al país la próxima semana.

Boletín meteorológico para este martes 30 de septiembre

El organismo indicó que para este martes, 30 de septiembre, se estima en horas de la madrugada y mañana, nubosidad parcial en gran parte nacional, exceptuando en Bolívar, Monagas, Sucre, Anzoátegui, Miranda, La Guaira, Distrito Capital, este de Falcón, Guárico, Cojedes, Apure, Barinas, Portuguesa, Andes y Zulia, donde zonas nubladas serán acompañadas de precipitaciones.

En horas de la tarde y noche se prevé desarrollo nuboso con lluvias o chubascos y descargas eléctricas ocasionales en Bolívar, Amazonas, Nororiente, Centro Norte Costero, Llanos Centrales, Occidentales, Centro Occidente, los Andes y Zulia.

Lee también: Inameh estima lluvias, chubascos y descargas eléctricas en Zulia este martes 12-Nov

Noticias Relacionadas

Horóscopo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este viernes 26 de septiembre de 2025

Este es el mensaje que tiene el universo para tu signo este viernes 26 de septiembre de 2025 en el…
Nacionales

Presidente Maduro inicia consulta para el decreto de Estado de Conmoción Exterior

El presidente de la República, Nicolás Maduro, resaltó este lunes 29 de septiembre que inició el proceso de consulta del…
Educación

Habilitan tercera fase para modificar opciones universitarias hasta el 10-Oct

Este proceso está dirigido a los bachilleres que no han sido asignados
Canonización

¡Júbilo Nacional! Más de 60 mil personas se congregaran en Caracas para celebrar la canonización de JGH y Carmen Rendiles

La gran celebración nacional por la canonización tendrá lugar el próximo 25 de octubre de 2025 en el Estadio Monumental Simón Bolívar.


