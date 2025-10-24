Ondas tropicales N° 50 y 51 se fusionaron y tocarían Venezuela desde el domingo 26-Oct

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó este viernes que las dos ondas tropicales (OT) número 50 y 51 se fusionaron y se estima su llegada al territorio venezolano a partir del domingo 26 de octubre.

En el resumen del seguimiento de las OT del organismo se detalla lo siguiente: La onda tropical N° 51 se fusionó la onda tropical N° 50, se observó con mayor señal. Mantiene su desplazamiento sobre el Océano Atlántico Central Tropical, cerca de los 41°W al sur de 17°N. Se estima su llegada a la Guayana Esequiba entre el domingo 26 y el lunes 27 de octubre.

Pronóstico para hoy

Para este viernes, 24 de octubre el Inameh indicó que, se observan áreas nubladas con presencia de células convectivas acompañadas de precipitaciones de intensidad variable y descargas eléctricas en Bolívar y Amazonas; asimismo, gran parte de la región Central y Occidental se observan mayormente nublado, donde no se descartan precipitaciones aisladas.

