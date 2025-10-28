Ondas tropicales N° 51 y 52 bordean al país este martes 28-Oct

Las ondas tropicales (OT) número 51 y 52 se encuentran muy cerca del territorio venezolano, por lo cual se estima que se presenten más lluvias en los días venideros.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que la OT N° 51 entraría durante las próximas horas de este martes, 28 de octubre al país, mientras que se espera que la OT N° 51 ingrese a partir de mañana miércoles.

Hasta horas del mediodía de este martes, se esperan condiciones meteorológicas estables, con cielo poco nublado y baja probabilidad de precipitaciones en la mayor parte del territorio nacional. Aun así, no se descartan lluvias o lloviznas dispersas en zonas de Apure, norte de nuestra Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Andes y sur de Bolívar.

Huracán Melissa

El Inameh informó que el Huracán Melissa, de categoría 5: Al momento su centro se ubica a 1040 km al oeste-noroeste de la Península de Paraguaná, en los 17,2°N y 78,3°W. Presión mínima central de 901 hPa, con un movimiento casi estacionario. presenta vientos máximos sostenidos de 278 Km/H. modulando el viento sobre nuestro país.

En los actuales momentos NO REPRESENTA PELIGRO DIRECTO PARA VENEZUELA, desde el Inameh y todo el sistema nacional de gestión de riesgo, se mantiene un constante monitoreo de esta situación, para estar informando a la población a su debido tiempo.

