Viernes 10 de octubre de 2025
Al Dia

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

“El mundo está viendo amenazas permanentes y constantes contra nuestro país de parte del imperialismo norteamericano. Su intención es robarse los recursos naturales de Venezuela. Ellos enmascaran la narrativa que tienen y hablan de ‘combate al narcotráfico y al terrorismo’ pero los mayores cárteles del mundo operan en los Estados Unidos”, dijo Cabello durante un contacto informativo en Venezolana de Televisión (VTV)

Por Andrea Guerrero

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón
Foto: Agencia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Capitán Diosdado Cabello, dio inicio a la activación de las Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), en el estado Aragua, con el propósito de garantizar la paz y soberanía territorial de Venezuela a través del Plan Independencia 200. Recalcó que “ante cualquier agresión contra nuestro país, las armas de la República estarán en manos del Pueblo”.

“El mundo está viendo amenazas permanentes y constantes contra nuestro país de parte del imperialismo norteamericano. Su intención es robarse los recursos naturales de Venezuela. Ellos enmascaran la narrativa que tienen y hablan de ‘combate al narcotráfico y al terrorismo’ pero los mayores cárteles del mundo operan en los Estados Unidos”, dijo Cabello durante un contacto informativo en Venezolana de Televisión (VTV).

Aseveró que Estados Unidos se mantiene ensañado contra Venezuela bajo la excusa de que en el territorio se cometen hechos ilícitos. “Venezuela ha demostrado según reportes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que está libre de cultivos de droga, no hay procesamiento y el tráfico en sus fronteras es muy bajo”, recordó.

Cabello alertó que el gobierno norteamericano se mantiene decidido a asaltar los recursos naturales de Venezuela; sin embargo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llamado a filas al pueblo para defender la patria ante cualquier amenaza de potencia extranjera.

“El pueblo ha acudido a registrarse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) sin ningún tipo de presión y voluntariamente”, expresó al tiempo que recalcó que a los venezolanos los convoca el amor a la patria para defender la paz y soberanía de la nación.

Finalmente, Cabello recordó que el estado Aragua ha sido un epicentro para la defensa de la Revolución Bolivariana, tal como sucedió en el golpe de Estado de 2002. “El pueblo patriota ha salido a la calle desde todos los sectores de la sociedad”, acotó.

Noticia al Día / VTV

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Reuters: EEUU da permiso a Shell para operar en Venezuela

Reuters: EEUU da permiso a Shell para operar en Venezuela

Seguros Catatumbo: Balance de Situación

Seguros Catatumbo: Balance de Situación

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este viernes 10 de octubre

Congreso de Perú impulsa destitución de Dina Boluarte

Congreso de Perú impulsa destitución de Dina Boluarte

Trump sugirió expulsar a España de la OTAN

Trump sugirió expulsar a España de la OTAN

Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Intentó quemar a su pareja junto a sus cinco hijos en Falcón

Intentó quemar a su pareja junto a sus cinco hijos en Falcón

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Fandy transmite en vivo el nacimiento de su hija Luna

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

Conductor quedó atrapado al volcarse su camión en Santa Bárbara del Zulia

"En la prevención está la cura y por eso abordamos el cáncer de mama y cuello uterino desde las comunidades": Ana Clara de Di Martino

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

El ocaso de Kevin Costner: derrumbe profesional y pérdidas millonarias

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Tormenta Jerry crece en el Atlántico con el pronóstico de convertirse en huracán el fin de semana

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

Declaraciones de Julia Roberts sobre la desigualdad de género en Hollywood

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

ONU insta a garantizar un alto al fuego permanente en Gaza

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

¡Irreconocible! Demi Lovato sorprendió a su fans con nuevo rostro

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Congreso de Perú aprueba destitución de Dina Boluarte

Congreso de Perú aprueba destitución de Dina Boluarte

José Jerí es el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

José Jerí es el nuevo presidente de Perú tras la destitución de Dina Boluarte

Zulia bajo lluvias variables mientras Inameh monitorea trayectoria de la Tormenta Tropical Jerry

Zulia bajo lluvias variables mientras Inameh monitorea trayectoria de la Tormenta Tropical Jerry

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

Captan una imagen sin precedentes de agujeros negros

Captan una imagen sin precedentes de agujeros negros

Noticias Relacionadas

Al Dia

Siguen los dimes y diretes entre la hija de Diomedes y la viuda de Martín Elías: Ahora Betsy Liliana y Rafael Santos se unen a la polémica

Hasta ahora, el cantante y actor se había mantenido distanciado de la controversia protagonizada por ambas mujeres
Al Dia

Joven colombiano recibió agresión mientras tocaba su acordeón en el metro de Nueva York

El hombre pasó y destrozó sus equipos

Al Dia

El hombre con el nombre más largo del mundo tiene dos mil 253 palabras

Walkins le pagó cientos de dólares a un mecanógrafo que escribiera la lista completa.
Nacionales

Reuters: EEUU da permiso a Shell para operar en Venezuela

El proyecto Dragón, considerado clave para asegurar el suministro de gas a las plantas de gas natural licuado (GNL) de Trinidad, había avanzado lentamente debido a la incertidumbre generada por los cambios en las políticas de sanciones de EEUU hacia Venezuela y su empresa estatal, PDVSA

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025