Operación Independencia 200 fue desplegada en la madrugada en Aragua, Zulia y Falcón

El vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Capitán Diosdado Cabello, dio inicio a la activación de las Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI), en el estado Aragua, con el propósito de garantizar la paz y soberanía territorial de Venezuela a través del Plan Independencia 200. Recalcó que “ante cualquier agresión contra nuestro país, las armas de la República estarán en manos del Pueblo”.

“El mundo está viendo amenazas permanentes y constantes contra nuestro país de parte del imperialismo norteamericano. Su intención es robarse los recursos naturales de Venezuela. Ellos enmascaran la narrativa que tienen y hablan de ‘combate al narcotráfico y al terrorismo’ pero los mayores cárteles del mundo operan en los Estados Unidos”, dijo Cabello durante un contacto informativo en Venezolana de Televisión (VTV).

Aseveró que Estados Unidos se mantiene ensañado contra Venezuela bajo la excusa de que en el territorio se cometen hechos ilícitos. “Venezuela ha demostrado según reportes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que está libre de cultivos de droga, no hay procesamiento y el tráfico en sus fronteras es muy bajo”, recordó.

Cabello alertó que el gobierno norteamericano se mantiene decidido a asaltar los recursos naturales de Venezuela; sin embargo, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ha llamado a filas al pueblo para defender la patria ante cualquier amenaza de potencia extranjera.

“El pueblo ha acudido a registrarse en la Milicia Nacional Bolivariana (MNB) sin ningún tipo de presión y voluntariamente”, expresó al tiempo que recalcó que a los venezolanos los convoca el amor a la patria para defender la paz y soberanía de la nación.

Finalmente, Cabello recordó que el estado Aragua ha sido un epicentro para la defensa de la Revolución Bolivariana, tal como sucedió en el golpe de Estado de 2002. “El pueblo patriota ha salido a la calle desde todos los sectores de la sociedad”, acotó.

Noticia al Día / VTV