Pacheco no llegará en diciembre por las altas temperaturas

Aunque diciembre tendrá temperaturas frescas no habrá frío porque no se registrarán temperaturas tan bajas, según Valdemar Andrade, ingeniero y especialista en Hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

“Durante el mes de diciembre se va a dar un aumento del mínimo promedio de las temperaturas por cuatro puntos más arriba, respecto al promedio. Se estarán dando en Venezuela temperaturas de 18 grados celsius a 29”, indicó.

No obstante, Andrade detalló que este diciembre será mucho más fresco que en 2023, cuando hubo temperaturas hasta los 30° debido a los efectos del fenómeno del Niño que registró un valor promedio en el año de 25 grados.

Aumento del mínimo promedio de las temperaturas.| Fotografía: Estación climatológica de la UCV

Agregó que las temperaturas de este diciembre se deben a que Venezuela no ha entrado en el fenómeno de la Niña y que este aumento en el valor tradicional se da porque el océano Atlántico tiene cambios en los patrones climáticos y pasa por calentamiento global.

«Se espera que para la tercera semana entre la Niña y las temperaturas bajen más y podamos tener un poco de frío»,dijo.

Temporada seca

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) publicó en su red social X (antes Twitter) que comienza el período seco en Venezuela para esta primera semana de diciembre por la afectación del anticiclón semipermanente de las azores, el cual va a ocasionar condiciones de poca nubosidad y ausencia de precipitaciones.

Andrade aseguró que en diciembre comienza la temporada seca y no habrá tanto frío porque aún no se ha manifestado a plenitud la entrada del evento La Niña, que se esperaba su inicio en octubre. “Durante este mes va a disminuir considerablemente la precipitación mensual”.

Añadió que el promedio de lluvias está cercano a los 50 milímetros, a diferencia de los meses lluviosos que está por encima o cercano a los 110-120 milímetros, es por eso que se esperan lluvias menores.

“Al tener solo ocho días de lluvia durante el mes se generan suelos muy secos, esto a su vez, aumenta las probabilidades de incendios forestales y la intensidad de los mismos durante el mes de diciembre”, dijo Andrade.

Venezuela en el primer trimestre del 2024 registró más de 30 incendios en varias zonas de Caracas y Miranda, debido al fenómeno de El Niño.

