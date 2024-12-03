Sábado 20 de septiembre de 2025
Pacheco no llegará en diciembre por las altas temperaturas

Aunque diciembre tendrá temperaturas frescas no habrá frío porque no se registrarán temperaturas tan bajas, según Valdemar Andrade, ingeniero y especialista en…

Por Andrea Guerrero

Pacheco no llegará en diciembre por las altas temperaturas
Aunque diciembre tendrá temperaturas frescas no habrá frío porque no se registrarán temperaturas tan bajas, según Valdemar Andrade, ingeniero y especialista en Hidrometeorología de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

“Durante el mes de diciembre se va a dar un aumento del mínimo promedio de las temperaturas por cuatro puntos más arriba, respecto al promedio. Se estarán dando en Venezuela temperaturas de 18 grados celsius a 29”, indicó.

No obstante, Andrade detalló que este diciembre será mucho más fresco que en 2023, cuando hubo temperaturas hasta los 30° debido a los efectos del fenómeno del Niño que registró un valor promedio en el año de 25 grados.

Aumento del mínimo promedio de las temperaturas.| Fotografía: Estación climatológica de la UCV

Agregó que las temperaturas de este diciembre se deben a que Venezuela no ha entrado en el fenómeno de la Niña y que este aumento en el valor tradicional se da porque el océano Atlántico tiene cambios en los patrones climáticos y pasa por calentamiento global.

«Se espera que para la tercera semana entre la Niña y las temperaturas bajen más y podamos tener un poco de frío»,dijo.

Temporada seca

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) publicó en su red social X (antes Twitter) que comienza el período seco en Venezuela para esta primera semana de diciembre por la afectación del anticiclón semipermanente de las azores, el cual va a ocasionar condiciones de poca nubosidad y ausencia de precipitaciones.

Andrade aseguró que en diciembre comienza la temporada seca y no habrá tanto frío porque aún no se ha manifestado a plenitud la entrada del evento La Niña, que se esperaba su inicio en octubre. “Durante este mes va a disminuir considerablemente la precipitación mensual”. 

Añadió que el promedio de lluvias está cercano a los 50 milímetros, a diferencia de los meses lluviosos que está por encima o cercano a los 110-120 milímetros, es por eso que se esperan lluvias menores.

“Al tener solo ocho días de lluvia durante el mes se generan suelos muy secos, esto a su vez, aumenta las probabilidades de incendios forestales y la intensidad de los mismos durante el mes de diciembre”, dijo Andrade.

Venezuela en el primer trimestre del 2024 registró más de 30 incendios en varias zonas de Caracas y Miranda, debido al fenómeno de El Niño.

Noticia al Día / Cronica Uno

