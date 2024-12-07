Miércoles 24 de septiembre de 2025
Pacheco se asoma: Noches más frescas y días cálidos marcarán este diciembre en Venezuela

El meteorólogo Luis Vargas ha anunciado que este mes de diciembre los venezolanos podrán disfrutar de noches, madrugadas y amaneceres…

Por Andrea Guerrero

Pacheco se asoma: Noches más frescas y días cálidos marcarán este diciembre en Venezuela
El meteorólogo Luis Vargas ha anunciado que este mes de diciembre los venezolanos podrán disfrutar de noches, madrugadas y amaneceres más frescos en comparación con el año anterior.

“Al menos se le ve el sombrero a Pacheco”, bromeó Vargas al referirse a la llegada de las bajas temperaturas.

Según los modelos de pronóstico y el análisis de la dinámica atmosférica estacional, se esperan anomalías negativas en la temperatura, es decir, temperaturas por debajo de lo normal, especialmente durante las primeras horas del día.

Estas condiciones se evidencian en el mapa de pronóstico, donde las zonas más frías se muestran en tonos azules y verdes.

Sin embargo, Vargas advierte que durante el día, y sobre todo después del mediodía, el calor seguirá siendo protagonista, especialmente durante la primera quincena de diciembre. Las zonas más cálidas se representan en el mapa con tonos naranjas y rojizos.

“Esta variabilidad en las temperaturas es típica de la época decembrina en nuestro país, es importante recordar que las temperaturas mínimas más bajas suelen registrarse entre finales de diciembre, enero y principios de febrero”, explicó Vargas.

El meteorólogo hizo un llamado a la población a mantenerse informada sobre los pronósticos del tiempo y a tomar las precauciones necesarias para protegerse de los cambios bruscos de temperatura. Recomienda utilizar ropa abrigada durante las noches y madrugadas, y mantenerse hidratado durante el día.

Noticia al Día / Luis Vargas en X

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
