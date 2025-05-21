Padrino López: "Hay un plan deliberado para arrebatarnos por la fuerza el Esequibo"

Este miércoles 21 de mayo, el ministro de Denfensa, Vladimir Padrino López, advirtió sobre la puesta en marcha de un "plan deliberado del gobierno de Guayana para apoderarse del territorio Esequibo".

"He visto comunicados del gobierno de Guyana donde expresan que se ha ejercido violencia sobre sus militares a lo largo del río Cuyuní, ya van dos veces. Vemos allí un acto deliberado fabricado por el Comando Sur y la CIA, para provocar a Venezuela, no caigamos en provocaciones. Hay un plan para arrebatarnos el Esequibo por la fuerza", dijo.

Indicó que los organismos de seguridad se mantendrán vigilantes de los falsos positivos "maniobras, manipulaciones de la verdad para hacernos ver como un Estado agresor ante la comunidad internacional contra un pueblo", agregó.

Padrino López llamó al gobierno de Guyana encaminar las diferencias sobre el territorio en disputa a través del Acuerdo de Ginebra y el consenso político entre las partes.

En cuanto a los comicios de este domingo donde se elegirán a gobernadores, diputados a la Asamblea Nacional y consejos legislativos, Padrino López informó que se desarrolla un gran proceso logístico – operacional.

Subrayó que los organismos de seguridad velarán por la estabilidad nacional y el material electoral pese a las agresiones o los intentos de acciones de violencia que se pretenden generar. Reiteró que los efectivos estarán desplegados en los 15 mil 736 centros de votación.

Reiteró que son más de 490 mil efectivos desplegados en el Plan República durante el proceso comicial.

Por su parte, el defensor de Pueblo, Alfredo Ruíz, llamó al respeto al ejercicio democrático de esta fiesta electoral que debe ser cuidada por los organismos de seguridad y cada ciudadano.»Debemos cuidar que se respete cada opinión, el respeto a la otra persona y la importancia que tiene participar en cada acto público».

