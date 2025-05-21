Página web del CNE se encuentra operativa, informó rector Conrado Pérez

El rector principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), Conrado Pérez, confirmó que actualmente se encuentra operativa la nueva página web del ente comicial en el marco de las elecciones del próximo domingo 25 de mayo.

La autoridad electoral señaló para el medio La Iguana que el proceso de inscripción de los postulantes se realizó de manera exitosa y se han mantenido las garantías correspondientes.

“Está operativa porque tenía un sistema que las organizaciones con fines políticos realizaran sus respectivas postulaciones y que lo hicieran con el sistema automatizado (…) Se cumplió el proceso de manera exitosa y, gracias a Dios, podemos decir con absoluta propiedad que hemos mantenido y garantizado lo que correspondía como CNE a todas las organizaciones políticas y al país”, subrayó.

También manifestó su confianza en que los resultados de estos comicios serán publicados a través de este portal web, mesa por mesa y centro por centro, al tiempo que expresó que los votantes tienen la obligación de recibir toda la información referente a esta jornada. Cabe destacar que los votantes pueden acceder el nuevo enlace https://doe.postulaciones.org.ve/eanr2025 para comprobar los datos necesarios.

“El público está absolutamente obligado a recibir del CNE todo lo que se refiere a la información del resultado que se haya obtenido en cada una de las circunscripciones del país y en cada uno de los estados para proclamar al respectivo gobernador o gobernador”, concluyó.

Noticia al Día/Información de La Iguana