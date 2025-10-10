Papa León XIV recibe a Arzobispo de Caracas en El Vaticano

El papa León XIV recibió en su despacho al arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord Castillo, quien le expresó el agradecimiento y la alegría del pueblo venezolano por la canonización de los dos primeros santos, prevista para el próximo domingo 19 de octubre.

El arzobispo caraqueño le presentó el proceso desarrollado en el marco de la canonización, bajo el nombre “Santos para Todos”, con programas comunicacionales sobre la vida de los santos, promoción de valores ciudadanos y cristianos, propuestas pastorales, impulso de proyectos sociales en el área de la salud y de la educación, campaña de oraciones y visitas a los hospitales, festivales musicales, entre otras actividades.

Biord Castillo le expresó que Venezuela entera celebrará con gran alegría una verdadera “Fiesta de la Santidad” en Caracas, Isnotú y en todas las diócesis y comunidades, según cita nota de prensa de la Arquidiócesis Metropolitana de Caracas.

Al Papa le fueron obsequiados estatuillas de estos dos nuevos santos venezolanos, elaborados por el artista Juan Carlos Granadillo. En este sentido, agradeció el regalo y las iniciativas que se están desarrollando para acrecentar la fe de los venezolanos. “Esta canonización nos compromete a generar esperanza, favorecer el encuentro e incentivar a seguir el ejemplo de los santos”.

El doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, representan los mejores valores de la venezolaneidad. Sus vidas gastadas por desfavorecidos, ofrecidas en el estudio, la investigación, la formación, el hospital, el laboratorio, las aulas de clases y la vida religiosa, son la mejor síntesis de fe en Dios y de caridad hacia los más pobres, informó la nota de prensa.

Cronograma de actividades

Entre el 15 y el 20 de octubre habrá varias actividades en Roma que incluyen, además de la misa de la canonización, peregrinación a la Puerta Santa de San Pedro, conferencias, vigilia de oración, misa de acción de gracias, conciertos ofrecidos por la Coral Simón Bolívar y la Orquesta Sinfónica Infantil del Sistema, con la participación de 175 niños de todos los estados de Venezuela.

El domingo 19 se celebrarán misas de acción de gracias en la iglesia caraqueña de La Candelaria, Isnotú y las parroquias de toda Venezuela.

El sábado 25 de octubre se celebrará la “Fiesta de la Santidad” en el Estadio Monumental, en La Rinconada, en Caracas, que será transmitida en directo por los distintos canales de televisión, en señal generada por el canal Vale TV de la Arquidiócesis de Caracas.

El 26 de octubre, el cardenal Baltazar Porras celebrará una solemne misa en Isnotú, y el 1 de noviembre se hará la gran celebración nacional presidida por el Nuncio Apostólico, también en Trujillo.

Todas las parroquias y comunidades se unen en esta gran fiesta de santidad con celebraciones multitudinarias en cada diócesis, según las distintas programaciones.

