Hace más de dos meses, específicamente el 17 de julio, el joven Jean Daniel Bracho Ortega, de 21 años, desapareció al tomar un autobús en el terminal de Iquique con destino a Bolivia para seguir avanzando y así llegar a Venezuela.

Eran las 8:44 a. m. cuando hablo con la última persona que se supo fue su madre, Auristela Ortega.

Lleva unos guantes de boxeo tatuados en el brazo derecho.

Cualquier información que se aporte es de gran ayuda y se puede comunicar a través de +58 4146259712, +56 981406687, +51 902115894.

Noticia al Dia/Diego Casanova