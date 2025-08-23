PC afirma que lluvias de 2025 en Venezuela han dejado hasta el momento seis fallecidos

Este viernes 22 de agosto, el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Juan Carlos Oti, informó que hasta el momento seis personas han perdido la vida durante la actual temporada de lluvias en Venezuela.

"Hemos tenido más de 203 mil personas afectadas y nada más, hasta el día de hoy, tenemos seis fallecidos por causa de la lluvia", indicó el funcionario en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Oti no precisó en qué regiones del país murieron estas personas, así como tampoco detalló si los afectados perdieron sus viviendas o enseres.

Las lluvias, que comenzaron a finales de junio, han dejado daños en gran parte del occidente venezolano, que abarca, entre otras, las regiones de Barinas, Táchira, Trujillo, Mérida y Portuguesa, y también han afectado localidades del estado Bolívar (sur, fronterizo con Brasil) y Guárico (centro).

La organización católica Cáritas Venezuela informó el miércoles que ha distribuido 160 toneladas de "insumos esenciales" a más de 100 mil personas afectadas por las fuertes lluvias de los últimos meses, especialmente en la región occidental del país, donde se han reportado aludes y crecidas de ríos que han causado inundaciones.

Entre los insumos entregados hay alimentos, agua, ropa, artículos de higiene, colchones, carpas y otros recursos esenciales, según Cáritas.

La entidad religiosa indicó que ha brindado apoyo a localidades de siete estados afectados por las lluvias, que son, Mérida, Trujillo, Barinas, Portuguesa, Apure, Cojedes y Bolívar.

Lee también: Finaliza el período de lluvias en Venezuela: Inameh

Noticia al Día/Información de EFE