Pico espejo en Mérida inició noviembre con una nevada

La estación Pico Espejo, de la Sierra Nevada del estado Mérida, inició noviembre con nevada que cubriendo zona con un espectacular manto blanco.

A través de Instagram, el Sistema Teleférico Mukumbarí compartió un video que muestra el panorama de sus instalaciones.

El corto, muestra como la nieve cubre tanto las montañas del área como escaleras, barandas y superficies y como el viento helado hace ondear la bandera de Venezuela situada en el Pico Espejo.

Varios usuarios de la plataforma fueron cautivados por el hermoso paisaje y dejaron mensajes al respecto. “Hermosa nevada y maravillosa que es mi cuidad. Te amo Mérida”, expresó un usuario.

Según las publicaciones del Sistema Teleférico Mukumbarí, la más reciente nevada databa del 23 de octubre. Un clip que compartieron mostró el Pico Espejo cubierto de nieve, aunque en menor proporción que el fenómeno climático de este primero de noviembre.

La nevada de este viernes podría ser una de las últimas del año, debido a que la temporada inicia en junio y finaliza en octubre.

Con información de Últimas Noticias

