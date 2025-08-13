Miércoles 13 de agosto de 2025
Al Dia

Plan de reforestación: Más de 4 mil 200 árboles sembrados en Mérida tras fuertes lluvias

Está previsto plantar más de 100 mil árboles al fin de este año 2025

Por Candy Valbuena

Foto. RRSS
Durante jornadas de reforestación llevadas a cabo en el estado Mérida se han logrado plantar más de 4 mil 200 árboles, dando continuidad al plan que se desarrolla en la entidad para contribuir en la recuperación ecológica de las áreas afectadas por las recientes lluvias.

Voluntarios y autoridades conforman el plan de reforestación. Foto: RRSS

El propósito de este plan de reforestación es impulsar la recuperación ecológica y proteger el talud en distintas zonas afectadas. Por ahora se han abarcado nueve sectores y al menos 12 kilómetros de la sub-cuenca del río Chama.

"Jornada que nos llevó a plantar más de 4 mil 200 árboles, que nos permitió establecer el lanzamiento de más de 7 mil navíos, que son bombas de semillas; la recuperación ecológica de los sitios…", afirmó Toro Belisario, director de la Unidad Territorial Ecosocialista (UTEC).

Organismos y voluntarios

Durante la jornada se sumaron los organismos de seguridad y más de 500 personas voluntarias.

"Empresas privadas sumadas a estos trabajos, esto solo es el inicio de la jornada de este tipo para la sub-cuenca del Chama, que responde al segundo vértice de la Gran Misión Madre Venezuela", agregó Belisario.

El plan de reforestación tienen como objetivo sembrar más de 100 mil árboles para este año 2025.

Lee también: Autoridades de Mérida confirmaron que todos los accesos viales por Barinas, Trujillo, Zulia y Táchira están operativos para la temporada turística 

Noticia al Día/Con información de Unión Radio

Temas:

