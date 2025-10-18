Plan " + Luz para Catatumbo" inició con la instalación de mil 500 luminarias

El gobernador Luis Caldera, encabezó desde la parroquia Encontrados, municipio Catatumbo, el lanzamiento del Plan "+ Luz para Catatumbo" donde tienen prevista la instalación en una primera fase de mil 500 lámparas tipo Led en dicha jurisdicción del eje Sur del Lago de Maracaibo.

El mandatario local, en compañía del pueblo destacó la importante inversión que realiza el presidente Nicolás Maduro Moros, el gobernador Luis Caldera, y la Alcaldía de Catatumbo para garantizar la iluminación de calles, avenidas, corredores y plazas de las parroquias Encontrados y Udón Pérez en la Población de El Guayabo.

Ariza, explicó que “con este plan vamos a comenzar un esfuerzo extraordinario para que, en menos de 15 días, recuperemos el 60 por ciento de la capacidad de alumbrado público del municipio.”

Esta gestión en materia de servicios públicos, busca consolidar la 7T, de la segunda transformación, estableciendo "Ciudades Humanas para El Buen Vivir" del pueblo del municipio Catatumbo del estado Zulia.

Noticia al Día/Nota de prensa