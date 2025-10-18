Sábado 18 de octubre de 2025
Plan " + Luz para Catatumbo" inició con la instalación de mil 500 luminarias

El gobernador Luis Caldera, encabezó desde la parroquia Encontrados, municipio Catatumbo, el lanzamiento del Plan "+ Luz para Catatumbo" donde…

Por María Briceño

Plan
El gobernador Luis Caldera, encabezó desde la parroquia Encontrados, municipio Catatumbo, el lanzamiento del Plan "+ Luz para Catatumbo" donde tienen prevista la instalación en una primera fase de mil 500 lámparas tipo Led en dicha jurisdicción del eje Sur del Lago de Maracaibo.

El mandatario local, en compañía del pueblo destacó la importante inversión que realiza el presidente Nicolás Maduro Moros, el gobernador Luis Caldera, y la Alcaldía de Catatumbo para garantizar la iluminación de calles, avenidas, corredores y plazas de las parroquias Encontrados y Udón Pérez en la Población de El Guayabo.

Foto: Cortesía

Ariza, explicó que “con este plan vamos a comenzar un esfuerzo extraordinario para que, en menos de 15 días, recuperemos el 60 por ciento de la capacidad de alumbrado público del municipio.”

Esta gestión en materia de servicios públicos, busca consolidar la 7T, de la segunda transformación, estableciendo "Ciudades Humanas para El Buen Vivir" del pueblo del municipio Catatumbo del estado Zulia.

Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía
Foto: Cortesía

Ministerio de Educación suspendes clases este lunes 20-Oct por decreto de día no laborable

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per cápita diario: Según estimaciones de gremio

Asignan ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ con bono de ‘Fin de Año’ incluido a los jubilados por Patria

Con la fe desbordada: Petare se engalana con imponente mural de José Gregorio Hernández

Falta un día para la canonización

Reportan incendio en el patio de tanques en Palmarejo

