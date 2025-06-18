Plan Nacional "Mano de Hierro": Sundde realiza controles rigurosos en el ingreso de productos al país

La Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) lleva a cabo controles rigurosos en el ingreso de productos al país a través del Plan Nacional “Mano de Hierro”.

“Nuestro equipo multidisciplinario está trabajando bajo el Plan Nacional ‘Mano de Hierro’, realizando inspecciones y controles rigurosos en el ingreso de productos al país”, indicó el organismo en su cuenta de Instagram.

Destacó que con este plan buscan garantizar el ingreso de productos de calidad al territorio nacional.

“¡El objetivo es claro! Proteger el acceso de todos los venezolanos a alimentos seguros y de calidad, y defender la producción nacional”, dijo.

Noticia al Día