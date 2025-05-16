Plantean bono para "compensar" tarifas en los transportistas

Fernando Mora, director de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano, reiteró la propuesta de un bono de transporte a los trabajadores públicos, privados, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad que permita "compensar ese diferencial" en la tarifa del pasaje.

"El ciudadano no se vería afectado en sus ingresos por el transporte y el transportista podría cobrar una tarifa más cerca de la real", dijo. Asimismo, insistió en, Unión Radio, que ese bono "sería una salida que le permitiría a los transportistas tener un mayor ingreso".

Además, afirmó que la tarifa del transporte urbano de 25 bolívares "es la más débil" ante el repunte "desproporcionado" del dólar.

"Si llevas eso a dólar, estamos hablando de 25 o 26 centavos de dólar, no llega a 0,30 y la tarifa real está sobre el dólar, la tarifa social debería ser 0,50 con los beneficios fiscales, ventas de repuestos con ciertas garantías y descuentos", expresó.

Mora estima que la "tarifa real" para brindar un servicio de calidad y contar con unidades en óptimas condiciones estaría "alrededor de un dólar", pero aclaró que en el país se cobra la tarifa social que fija el gobierno.

Noticia al Día / Unión Radio