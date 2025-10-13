Plataforma Patria anuncia fechas tentativas para bonos y pensiones de octubre

Diversos beneficios sociales serán entregados en los próximos días a través de la Plataforma Patria, según el cronograma tentativo difundido este domingo. Las fechas están sujetas a cambios según el inicio de cada asignación.

Entre los pagos previstos se encuentra el Bono de Ingreso Contra la Guerra Económica, dirigido a trabajadores activos, jubilados, educadores, personal de salud, Corpoelec y otros organismos públicos. Su entrega está estimada entre el 13 y el 17 de octubre.

También se espera el Bono de Corresponsabilidad y Formación, correspondiente al mes de octubre, destinado al personal de Corpoelec y otras instituciones del sector público. Su asignación se realizará durante esta semana en curso.

Por otra parte, el pago de pensión del IVSS podría efectuarse el 20 de octubre, seguido del Bono de Guerra Económica para pensionados, que será entregado posteriormente a través de la misma plataforma.

Noticia al Día / Canal Patria Digital