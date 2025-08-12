Polvo del Sahara llegará a Venezuela con concentraciones leves a moderadas

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) anunció que a partir del lunes 11 de agosto se espera la llegada de polvo del Sahara al territorio venezolano, con niveles que van desde leves hasta moderados.

Según el reporte del organismo, esta nube de partículas afectará principalmente la zona costera y la franja central del país, como parte de un fenómeno atmosférico que ocurre con cierta regularidad.

El Inameh difundió un video explicativo que muestra cómo estas partículas son transportadas por corrientes de aire desde África hacia el norte de Sudamérica, el Caribe y América Central. En esta ocasión, la mayor concentración se desplazará sobre el mar Caribe, impactando especialmente a las Antillas y República Dominicana, con un trayecto casi recto.

Venezuela recibirá una porción menor de esta nube

Aunque Venezuela recibirá una porción menor de esta nube, se recomienda precaución, ya que el polvo sahariano puede provocar irritación ocular y cutánea, y agravar síntomas en personas con afecciones respiratorias.

Ante la presencia de este fenómeno, se aconseja el uso de tapabocas en zonas donde se perciba una mayor concentración, especialmente para quienes padecen de asma, alergias o enfermedades pulmonares.

Noticia al Día / Inameh