Miércoles 29 de octubre de 2025
Al Dia

Por el huracán Melissa: Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el 31-Oct

La Aerolínea venezolana Conviasa, continuará evaluando la evolución del fenómeno climático para garantizar la seguridad en sus vuelos y comunicará cualquier actualización oportunamente a través de sus canales oficiales, indicaron en el comunicado oficial

Por Candy Valbuena

Por el huracán Melissa: Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el 31-Oct
Conviasa suspende vuelo desde y hacia México, Nicaragua y Cuba como medida de precaución ante el paso del huracán Melissa. Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Este martes, 28 de octubre, la aerolínea estatal venezolana, Conviasa emitió un comunicado para informar a sus pasajeros sobre la extensión de la medida de suspensión de vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua, a modo de precaución ante el tránsito del huracán Melissa.

Esta medida tendrá vigencia, momentáneamente, hasta el próximo viernes 31 de octubre.

Los pasajeros serán notificados personalmente sobre la situación actual, según detalló la empresa a través de sus redes sociales.

Mientras tanto, Conviasa continuará evaluando la evolución del huracán Melissa "para garantizar la seguridad en sus vuelos".

El comunicado íntegro

Conviasa informa a sus pasajeros, que debido a la presencia en el mar Caribe del huracán Melissa, se extiende la medida de suspensión de los vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua, hasta el 31 de octubre de 2025.

En las próximas horas, a los pasajeros afectados por esta situación, se les estará notificando a través de correo electrónico la fecha de reprogramación de su vuelo.

La Aerolínea Bandera de Venezuela, continuará evaluando la evolución del fenómeno climático para garantizar la seguridad en sus vuelos y comunicará cualquier actualización oportunamente a través de sus canales oficiales.

Para más información pueden comunicarse por el correo electrónico [email protected]

Lee también: El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Luis Romero Rubio y Luylli Romero Suárez, padre e hijo que han dejado huella en la pintura zuliana

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Leones frenó a Tigres en el primer duelo de felinos

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

Azulejos se impone ante Dodgers y nivela la Serie Mundial

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

‘Letal’ operación policial contra el crimen organizado en Brasil: Habitantes de las favelas de Río de Janeiro hallan 40 cadáveres

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este miércoles 29 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este miércoles 29 de octubre

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Ofensiva policial en favelas de Río de Janeiro deja más de 60 muertos y 80 detenidos

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Stephen Curry supera a LeBron en la lista Forbes 2025 como el jugador mejor pagado de la NBA

Paris Hilton rinde homenaje a su amiga Britney Spears en la semana de Halloween

Paris Hilton rinde homenaje a su amiga Britney Spears en la semana de Halloween

Messi y Cristiano Ronaldo entre los finalistas al Mejor Once FIFPro 2025

Messi y Cristiano Ronaldo entre los finalistas al Mejor Once FIFPro 2025

La Vinotinto sub-17 define su lista para el Mundial

La Vinotinto sub-17 define su lista para el Mundial

La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial

La Vinotinto femenina busca su primera victoria en su camino hacia el Mundial

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

Cuatro duelos abrirán la tercera semana de competencia en la LVBP

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

David Peralta se unirá a los Bravos de Margarita

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

El huracán Melissa toca tierra en la costa oriental de Cuba: Con categoría 3

Por el huracán Melissa: Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el 31-Oct

Por el huracán Melissa: Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el 31-Oct

Águilas despluma a Cardenales en su nido

Águilas despluma a Cardenales en su nido

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Seguros Catatumbo: Formulario MS-02 para la determinación del Margen de Solvencia y Patrimonio Propio No Comprometido

Noticias Relacionadas

Al Dia

TEALCA inaugura su tienda propia en Maracaibo con nueva imagen corporativa

Está ubicada en la Av. Cecilio Acosta, calle 67, entre avenidas 11 y 12, diagonal a la bomba Estrella.
Al Dia

La Vinotinto femenina triunfa ante Paraguay en la Liga de Naciones

El conjunto nacional se ubica en el cuarto lugar de la tabla con cuatro unidades acumuladas, luego del empate ante Chile y la victoria en territorio guaraní
Al Dia

Operativo contra el narcotráfico en favelas de Brasil lo paraliza y deja más de 60 muertos, entre ellos cuatro policías: ONU se declara horrorizada

El megaoperativo, desplegado en los complejos de Alemão y Penha, movilizó a 2.500 policías, dejó 64 muertes y 81 detenciones.
Al Dia

Águilas despluma a Cardenales en su nido

Los Zulianos se impusieron 3-1 en Maracaibo para escalar al segundo lugar de la tabla de clasificación con marca de 6-4. José Pirela y Yonathan Perlaza lideraron la ofensiva rapaz en Maracaibo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025