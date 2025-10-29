Por el huracán Melissa: Conviasa suspende vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua hasta el 31-Oct

Este martes, 28 de octubre, la aerolínea estatal venezolana, Conviasa emitió un comunicado para informar a sus pasajeros sobre la extensión de la medida de suspensión de vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua, a modo de precaución ante el tránsito del huracán Melissa.

Esta medida tendrá vigencia, momentáneamente, hasta el próximo viernes 31 de octubre.

Los pasajeros serán notificados personalmente sobre la situación actual, según detalló la empresa a través de sus redes sociales.

Mientras tanto, Conviasa continuará evaluando la evolución del huracán Melissa "para garantizar la seguridad en sus vuelos".

El comunicado íntegro

Conviasa informa a sus pasajeros, que debido a la presencia en el mar Caribe del huracán Melissa, se extiende la medida de suspensión de los vuelos desde y hacia México, Cuba y Nicaragua, hasta el 31 de octubre de 2025.

En las próximas horas, a los pasajeros afectados por esta situación, se les estará notificando a través de correo electrónico la fecha de reprogramación de su vuelo.

La Aerolínea Bandera de Venezuela, continuará evaluando la evolución del fenómeno climático para garantizar la seguridad en sus vuelos y comunicará cualquier actualización oportunamente a través de sus canales oficiales.

Para más información pueden comunicarse por el correo electrónico [email protected]

