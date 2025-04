¿Por qué la temporada de lluvias en Venezuela es diferente este año?

Oniel Castellanos, jefe de la sección de monitoreo de Protección Civil Maracaibo, explicó este miércoles en el programa De Primera Mano que el período seco en Venezuela ya no implica la ausencia total de lluvias, sino una disminución en su frecuencia.

Además, recordó que en estos últimos meses del año se activó el fenómeno de La Niña, que genera precipitaciones más frecuentes y con mayores acumulados pluviométricos, tal y como lo han venido advirtiendo diversos expertos consultados por Radio Fe y Alegría Noticias.

Igualmente, precisó que las altas temperaturas que se registran en el país favorecen la formación de cumulonimbus, las nubes de tormenta más grandes, que al llegar a la estratosfera congelan las gotas de lluvia en su interior y al caer causan vientos fuertes y granizadas.

Castellanos señaló que en Maracaibo, en menos de 24 horas, han caído casi 100 litros de agua por metro cuadrado, lo que ha causado inundaciones y la muerte de una niña tras el desbordamiento de una cañada.

Destacó que las temperaturas del agua en el Caribe y en el Lago de Maracaibo están por encima de lo normal, superando los 30 grados centígrados, lo que hace que las tormentas tropicales y huracanes sean más intensos. “Estamos viviendo ciclos de tiempo que nunca fueron registrados”, advirtió.

¿Qué hace falta para enfrentar las nuevas condiciones climáticas?

El meteorólogo zuliano considera necesario actualizar los textos escolares de Geografía y Ciencias de la Tierra, de manera que los estudiantes tengan herramientas para comprender los eventos meteorológicos que pueden afectar al mundo, el país y su región.

Hizo énfasis en que las comunidades tengan acceso a información clara y sencilla sobre estos fenómenos climáticos, para que se puedan evitar tragedias y tomar decisiones adecuadas como vestir ropa ligera y con colores claros los días calurosos, llevar paraguas cuando se prevén lluvias, no bañarse en la lluvia cuando hay vientos y actividad eléctrica, no botar basura en las cañadas, ya que esto puede provocar desbordamientos e inundaciones, etc.

Igualmente, advirtió sobre los riesgos de cortar árboles sin conocimiento, ya que podrían caer sobre las personas o viviendas.

Ante las críticas de ONG y ambientalistas sobre la poda de árboles en la autopista 1 y la Av. Universidad de Maracaibo, Castellanos defendió estas acciones, señalando que, de no haberse realizado, los árboles habrían podido caer sobre vehículos debido a las lluvias y vientos, causando accidentes graves.

Finalmente, enfatizó que solo se permite la tala de árboles cuando representan un peligro, especialmente en casos de plagas como el comején, y que el Ministerio del Ambiente debe autorizarla.

Noticia al Día/Información de Radio Fe y Alegría