Postulación de proyectos para Cuarta Consulta Popular se realizarán el 1 y 2 de noviembre

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, convocó oficialmente al pueblo venezolano a participar en la Cuarta Consulta Popular Nacional, prevista para el domingo 23 de noviembre, en la que las comunidades organizadas podrán elegir dos proyectos prioritarios para el desarrollo local.

Como parte del proceso preparatorio, el mandatario instruyó la realización de asambleas de base los días 1 y 2 de noviembre, donde se postularán directamente las propuestas que serán sometidas a votación. Estas asambleas deberán guiarse por metodologías comunitarias como la Agenda Concreta de Acción (ACA), el mapa de sueños y la cartografía social, con el objetivo de recoger las verdaderas necesidades del pueblo.

Maduro destacó que las decisiones deben surgir de las comunidades sin imposiciones externas, y reiteró que las autoridades deben ponerse al servicio del “poder profundo que es el poder del pueblo”.

Participación institucional y militar

El jefe de Estado también instruyó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) a sumarse al despliegue, junto a la Milicia Bolivariana y cuerpos policiales, en labores de organización, resguardo y acompañamiento logístico de la jornada.

La convocatoria busca fortalecer la democracia participativa y el protagonismo comunitario, mediante un proceso de consulta directa que permita a cada comunidad priorizar proyectos en áreas como salud, educación, infraestructura, servicios públicos o cultura.

Las autoridades exhortan a los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales y participar activamente en las asambleas y en la jornada comicial del 23 de noviembre.

