Presentarán libro sobre JGH y canción oficial de Trujillo para su canonización este 12-Sep

El próximo viernes 12 de septiembre, presentarán un libro sobre la vida y obra del beato José Gregorio Hernández, así como la canción oficial de Trujillo para su canonización, la cual se llevará a cabo el próximo 19 de octubre en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, Roma.

La actividad se realizará en el Santuario del Niño Jesús Isnotú a partir de las 10: 00 de la mañana, con la presencia de monseñor José Trinidad Fernández, obispo de Trujillo.

El texto ”100 preguntas y respuestas indispensables sobre San José Gregorio Hernández” lo escribió el sacerdote José Magdaleno Álvarez, párroco y rector del Santuario, según informó el periodista Franklin Castellanos, de la Comisión Diocesana para la Canonización del médico de los pobres, según detalla una nota de prensa.

Asimismo, se conoció que el tema musical oficial de la canonización se llama "El Santo de Venezuela", a cargo del presbítero Pedro Terán y el ministerio Pax Dei.

Foto que se desplegará el día de la canonización

Recientemente, se conoció la foto que se desplegará el próximo 19 de octubre, día en el que se llevará a cabo el acto de canonización de los primeros santos venezolanos, el doctor José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, en la Plaza de San Pedro, Vaticano, Roma.

De acuerdo a la noticia compartida por el canal Venevisión, la imagen fue tomada en Nueva York, mientras él estudiaba y estará expuesta durante el acto en un estandarte en la plaza.

La ceremonia será presidida por el Papa León XIV. Además, se espera que al menos 11 mil venezolanos se han preinscrito para asistir a las celebraciones por la canonización del doctor José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles.

