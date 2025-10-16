Miércoles 15 de octubre de 2025
Al Dia

Presidente Maduro a EEUU: "No queremos una guerra en el Caribe ni en Suramérica"

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que su país no desea "una guerra en el Caribe ni en Sudamérica",…

Por María Briceño

Presidente Maduro a EEUU:
Foto: RRSS/Prensa Presidencial
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró que su país no desea "una guerra en el Caribe ni en Sudamérica", así lo indicó durante su reunión con el Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, a un mes de su creación, y llamó a todos los sectores del país a unirse para rechazar un posible conflicto armado en la región.

"Los supremacistas piensan que ellos ordenan y nosotros obedecemos, que ellos mandan y el mundo cambia. El primero que sabe que eso no es cierto es el pueblo de EE.UU. Ganar la paz de Venezuela en la opinión pública estadounidense con razones, con ejemplos, con testimonios y con la verdad y la rectitud de nuestra Constitución. Decirle al pueblo de EE.UU.: ‘No a la guerra. No queremos una guerra en el Caribe ni en Suramérica'", sostuvo el mandatario

El jefe de Estado pidió trabajar en acciones que permitan comunicar el mensaje de paz a todos los sectores de la sociedad estadounidense.

Más temprano, el jefe de Estado aseguró que la paz está garantiza en cada zona, territorio y estado del país tras la activación de las Zonas de Defensa Integral (Zodi) en el marco de la Operación Independencia 200.

"Está ganando la paz, zona por zona, territorio por territorio; estado por estado ¿Y quién gana la paz? La sociedad entera, unida y en perfecta unión nacional. Vamos avanzando, porque Venezuela se transforma en un ejemplo de dignidad, valentía, pueblo pacífico y trabajador. Hay que incrementar todas las tareas en los días que están por venir", aseveró.

Asimismo, el jefe de Estado anunció que este jueves 16 de octubre se activará la Zona de Defensa Integral (Zodi) en los estados Táchira, Apure y Amazonas.

Lee también: Presidente Maduro anunció detención de un nuevo grupo de presuntos terroristas

Noticia al Día con información de Unión Radio

Temas:

