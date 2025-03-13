Presidente Maduro activa el Motor Farmacéutico: Instruyó la fabricación de envases de medicamentos en el país con trabajo de Pequiven

El presidente Nicolás Maduro, activó el Motor Farmacéutico y encabezó la clausura del I Seminario Internacional de Farmacia Sostenible, vinculado al octavo Motor de la Agenda Económica Bolivariana, con el propósito de gestionar nuevos métodos para garantizar a la población venezolana el derecho de una "ciencia para la vida"

El primer Seminario Internacional de Farmacia Sostenible fue inaugurado por la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, quien días antes ofreció datos cruciales de la industria farmacológica venezolana, detallando que actualmente cuenta con más de 30 mil trabajadores venezolanos, entre los cuales figuran 5 mil especialistas e ingenieros en áreas técnicas, como la formulación de medicamentos, estudios de calidad y estabilidad.

Con este encuentro también se estipula encontrar soluciones a las afectaciones medioambientales causadas por la producción farmacológica en Venezuela, como por ejemplo, el 70 % de los principios activos que se usan para sintetizar el paracetamol, que son provenientes de la industria petroquímica.

Es importante mencionar, que también se estima concebir una política nacional acorde a los avances tecnológicos del momento, para así enlazarlo en cuanto al contacto con la Madre Tierra.

Plan para sustituir la importación de plásticos

De igual manera el jefe de Estado giró instrucciones a la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y a los organismos competentes a presentarle un plan que sustituya la importación de insumos plásticos que sirven como envases de medicamentos, y sean producidos en el país con el trabajo de la Petroquímica de Venezuela (Pequiven).

“Vicepresidenta ejecutiva y rectora de la economía, Delcy Rodríguez, este producto lo podemos hacer en Pequiven, ¿verdad?, estos envases se traen importados, son polietileno de alta y baja densidad”, mostró, durante la actividad presidencial de la activación del Motor Farmacéutico.

Maduro precisó que la elaboración de envases para la industria farmacológica debe ser un mandato a cumplir, dentro de la política de sustitución de importaciones.

“Lo tenemos a nuestra mano, no estoy pidiendo que lleguemos a la Luna, todavía, pero lleguemos a hacer los envases, porque tenemos la industria petroquímica en fase avanzada de recuperación”, concluyó.

Mesas de trabajo

Previo a esta actividad, se realizaron varias mesas de trabajo en las que participaron autoridades venezolanas y expertos nacionales e internacionales en la materia.

Analizaron el impacto medioambiental de los medicamentos, herramientas biotecnológicas para la producción sostenible, efectos ecológicos de los fármacos, entre otros puntos, para luego compartir las conclusiones con empresas involucradas en la industria.

En este evento estuvieron presentes representantes de al menos 120 países, para discutir los puntos mencionados, por lo que durante la mañana de hoy se realizaron cuatro ponencias que permitirán tener una visión más amplia de las acciones a tomar.

Noticia al Día/Con información de Prensa Presidencial