Presidente Maduro activa simulacro nacional de desastres natural y ordena despliegue de seguridad

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este jueves 25 de septiembre la activación de un simulacro nacional para desastres naturales.

El jefe de Estado ordenó la activación total del Sistema Nacional de Protección Civil y los cuerpos de seguridad del Estado, en respuesta al reciente “enjambre de fallas sísmicas” que se registró en gran parte del país, incluyendo Caracas, Miranda, Zulia y Trujillo.

Asimismo subrayó que se mantuvo en contacto con los gobernantes de cada estado, como Luis Caldera, del estado Zulia, y Gerardo Márquez, (Trujillo). Además confirmó que la magnitud de los movimientos telúricos se ubicaron "alrededor o por encima de los 6 puntos en la escala de Richter".

Por otra parte, mencionó que la activación de fallas geológicas que cruzan por Suramérica y Venezuela fue medida con apoyo de organismos geológicos de Colombia y Estados Unidos.

La activación de los planes de respuesta incluye:

Bomberos

Policía Nacional, Estatal y Municipal

Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)

El Poder Popular.

El presidente convocó a toda la ciudadanía a participar en el Simulacro Nacional de Protección Civil que llevará a cabo el próximo sábado 27 de septiembre.

