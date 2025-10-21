Presidente Maduro acusó a Baltazar Parra de conspirar contra canonización de JGH

Este lunes, 20 de octubre, el presidente Nicolás Maduro, acusó al cardenal venezolano Baltazar Porras, ex arzobispo de Caracas, de frenar la canonización del Doctor José Gregorio Hernández.

“El pueblo tiene que saber que se conspiró mucha gente contra la santificación de José Gregorio Hernández (…) Algunos curas, como Baltazar Porras, dedicaron su vida para evitar su canonización, pero han sido derrotados”, afirmó el mandatario.

Sin embargo, celebró nuevamente la declaración oficial de José Gregorio Hernández Cisneros como uno de los nuevos santos de la Iglesia Católica, “muy a pesar de Baltazar Porras y su cofradía”.

Cabe recordar que la canonización de los dos primeros santos del país, la Madre Carmen Rendiles Martínez, y el doctor José Gregorio Hernández, se llevó a cabo el domingo 19 de octubre en la Plaza de San Pedro en el Vaticano, dirigido por el papa León XIV.

Noticia al Día