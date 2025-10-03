Presidente Maduro anunció nuevos ejercicios de organización para afinar mecanismos defensa este sábado 04-Oct

El presidente de la república, Nicolás Maduro, anunció que el próximo sábado se llevarán a cabo ejercicios de organización para afinar "aún más todos los mecanismos de defensa territorial", que involucrará a toda la estructura de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), ante la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe.

Tras una reunión con el Estado Mayor Superior, donde se revisaron los avances de los planes de defensa territorial, informó de esta actividad, que calificó como un ejercicio, que será exclusivamente "de mando, conducción y comunicación".

"No es un ejercicio de movimiento de armamento, sino organizativo, para dejar afinadito aún más todos los mecanismos de defensa territorial, de defensa nacional de nuestra patria, porque Venezuela se respeta, Venezuela construye su poder popular militar, un inmenso movimiento popular militar", expresó el mandatario.

También estarán incluidas, señaló, las 5.336 Unidades Comunales Milicianas (UCM) instaladas "unas semanas atrás" y "todas las 15.751″ denominadas Bases Populares de Defensa Integral (BPDI).

Maduro aseguró que cada semana seguirán "elevando" el "apresto operacional, de la comunicación interna y del despliegue, para garantizar" unas "Navidades felices y en paz", que comenzaron este miércoles en el país suramericano por decisión del jefe de Estado.

Noticia al Día/Información de EFE