Presidente Maduro ascendió a los coroneles Arias Cárdenas, Wilmar Castro Soteldo y Francisco Ameliach a generales de brigada

Este vienes, 26 de septiembre el presidente de la República y Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Nicolás Maduro, ascendió a los coroneles Francisco Arias Cárdenas, Wilmar Castro Soteldo y Francisco Ameliach a generales de brigada, durante la celebración del 20° Aniversario del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ceofanb).

"Yo les entrego esta espada para que la lleven por los caminos, por los barrios, los campos (…) Esta espada representa la más alta gloria de los pueblos del Perú, de los pueblos de Suramérica, para su libertador. Resulta ser que su Libertador, Simón Bolívar, es nuestro padre y nosotros como sus hijos, seguiremos jugando el papel de libertadores de Suramérica en el escenario y en el terreno que nos toque mañana y siempre. Felicitaciones", fueron las palabras del mandatario nacional ante los castrenses.

Foto: Prensa Presidencial

En compañía de la primera dama, Cilia Flores, el vicepresidente Sectorial de Defensa y Soberanía y ministro para la Defensa, GJ Vladimir Padrino López, y el Comandante Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, GJ Domingo Antonio Hernández Lares; el jefe de Estado, realizó seis condecoraciones de la Cruz del CEOFAM.

En su primera clase recibieron el reconocimiento el GD Héctor Reyes Aguado, director conjunto de operaciones del (Ceofanb); y el Coronel Emilio Álvarez, jefe de gestión comunicacional del (Ceofanb).

Foto: Prensa Presidencial

En su segunda clase, fueron condecorados la capitana Pierangela María Ibarra Cesaro, adjunta al puesto de comando del Comando de la Defensa Aeroespacial Integral (CODAI); y el Capitán Ángel Graterol Contreras, Departamento Audiovisuales de Gestión Comunicacional del CEOFANB. Asimismo en su tercera clase, recibieron la condecoración el Sargento Mayor de 3°, Víctor Rojas Suárez, Adjunto a la Estación Espacial Geográfica Militar de la Dirección de Cartografía y Geografía; y el Cabo Segundo Isaí Guillén Márquez, Plaza del 397 Grupo Misilístico de Defensa Antiaérea Portátil "General en Jefe José Félix Ribas".

Foto: Prensa Presidencial

Lee también: Nuestro compromiso con el Zulia (por Francisco Arias Cárdenas)

Noticia al Día