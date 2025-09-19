Presidente Maduro asegura que "no tiene precio y no se le vende a nadie"

El presidente de la República, Nicolás Maduro, aseguró este jueves 18 de septiembre que "no tiene precio y que no se vende a nadie".

"Todo el mundo aquí nos conocemos quien es quien, y lo más importante es que Maduro (…) y cada uno de nosotros, que nos conocemos, sabemos que tenemos muchas fortalezas, éticas, morales, pero lo más importante es que Maduro no tiene precio, no se le vende a nadie", expresó el jefe de Estado en una jornada de las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles) en el estado La Guaira.

Enfatizó que las “oligarquías” y el “imperialismo” saben muy bien esto.

"No tengo deudas con ellos, por eso es que soy un presidente independiente e independentista. No le debo nada a nadie, al único que le debo algo es al pueblo de Venezuela, le debo mi vida", afirmó el mandatario.

Lee también: Delcy Rodríguez: EEUU pretende criminalizar el honor del presidente Maduro con recompensa en su contra

Noticia al Día/Información de Unión Radio