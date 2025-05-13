Presidente Maduro aseguró que Firma de Tratado de Cooperación Estratégica consolida relación Venezuela y Rusia

Durante una nueva edición de su programa Con Maduro´+, el jefe de Estado, destacó que la firma del tratado de máximo nivel de cooperación estratégica con Rusia, consolidó la relación entre ambas naciones, siendo este un tratado en sectores claves.

Asimismo, enfatizó que la jornada de reuniones, reuniones bilaterales con el presidente ruso Vladímir Putin representa un nuevo inicio de mayor calado y altura estratégica.

Con esta histórica decisión, ambos países abren un capítulo de cooperación sin precedentes, e impulsan el desarrollo conjunto para la consolidación de una asociación estratégica que continuará su evolución en beneficio de los pueblos.

Por otra parte, el mandatario nacional detalló los temas abordados en la jornada de reuniones bilaterales, donde se discutió la cooperación en sectores fundamentales como alta tecnología satelital y espacial, educación y cultura.

Asimismo, subrayó la consolidación del plan de interconexión aérea entre Rusia y Venezuela, junto con el impulso del turismo, destacó que el objetivo es fortalecer el flujo de visitantes y el intercambio cultural entre ambas naciones.

Noticia al Día con información de VTV