Presidente Maduro aseguró que fuerzas militares de Sudamérica le expresan su apoyo ante situación en el mar Caribe

El presidente Nicolás Maduro aseguró la noche del martes 30 de septiembre haber recibido mensajes de apoyo de fuerzas militares de otros países de Suramérica, ante lo que denuncia como "amenazas" de Estados Unidos, que mantiene un despliegue naval en el mar Caribe, bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

"Mensajes que llegan, no se lo digan a nadie, que se quede aquí entre nosotros, mensajes que llegan de filas militares, de fronteras cercanas de nuestra Suramérica, mensajes de admiración de militares uniformados y armados de nuestra América, que nos dicen: si tocan a Venezuela, nos tocan a nosotros y tocará nuevamente unirse en un solo Ejército", dijo el mandatario en una ‘lección magistral’ en la apertura del año pedagógico en la Academia Militar.

El mandatario nacional no precisó de cuáles países de la región ha recibido estos mensajes.

Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, aseguró que el mandatario tiene "preparado y listo" el decreto de conmoción exterior.

"El presidente Nicolás Maduro tiene preparado y listo el decreto de conmoción exterior para castigar y defender la integridad de la República Bolivariana de Venezuela", expresó Rodríguez.

Noticia al Día/Información de EFE