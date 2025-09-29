Lunes 29 de septiembre de 2025
Presidente Maduro aseguró que Venezuela está preparada y organizada para afrontar "cualquier eventualidad"

El simulacro se llevó a cabo en edificios residenciales, instituciones estatales, empresas públicas, sistemas de transporte y en centros educativos

Por María Briceño

Presidente Maduro aseguró que Venezuela está preparada y organizada para afrontar
Foto: RRSS/Prensa presidencial
Este domingo, 28 de septiembre el presidente Nicolás Maduro, aseguró el país está organizado y preparado para "cualquier eventualidad", luego de que miles de ciudadanos, junto con organismos del Estado, realizaran el sábado un simulacro nacional de emergencias por desastres naturales o algún "conflicto armado".

Esta actividad fue llevada a cabo tras el enjambre sísmico que afectó al occidente del país esta semana, y en vista también del despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el mar Caribe.

"Felicito la masiva participación del pueblo venezolano en el simulacro nacional de protección civil realizado en todo el país. Desde las zonas urbanas hasta las rurales y costeras, se activaron con disciplina y conciencia todos los sectores e instituciones del Estado: Protección Civil, bomberos, FANB (Fuerza Armada), cuerpos policiales, escuelas, hospitales y comunidades organizadas", expresó el mandatario nacional a través de Telegram.

El mandatario aseguró que Venezuela "está despierta, organizada y preparada para enfrentar cualquier eventualidad" y que "la articulación entre el pueblo y el Estado" es la "mayor fortaleza" de la nación suramericana.

"Aquí nadie improvisa: tenemos planes, respuestas y voluntad para enfrentar lo que venga. La estabilidad de Venezuela se defiende con preparación, unión y amor por la vida", agregó.

El simulacro se llevó a cabo en edificios residenciales, instituciones estatales, empresas públicas, sistemas de transporte y en centros educativos y sanitarios, con un despliegue de 11 mil 767 funcionarios de distintos organismos en todo el territorio.

Según un balance oficial, se simularon 411 escenarios de emergencia, como "inundaciones, sismos, tsunamis, huracanes, golpes de calor, incendios, deslizamiento, ataques bélicos, conmoción social, intoxicación masiva, incendios por desechos sólidos, eventos tecnológicos, materiales peligrosos y contaminación de agentes biológicos".

Noticia al Día

Nacionales

Avanzan las actividades en Trujillo para celebrar la canonización del Dr. José Gregorio Hernández

La programación de las fiestas iniciarán a principios de octubre y durará hasta el mes de noviembre
Zulia

Oficial de bomberos que salvó muchas vidas solicita respaldo oficial para volver a caminar

El Mayor (B) Luis Contreras es Embajador de Buena Voluntad de la UNESCO en reconocimiento a su trayectoria de salvar vidas. Hoy padece una artrosis de cadera que debe operarse cuanto antes, que permita restablecerle su total movilidad física
Nacionales

Presentación musical honró a José Gregorio Hernández y a la madre Carmen Rendiles

Entre piezas musicales de la cultura nacional interpretadas por decenas de músicos y cantantes, algunas acompañadas con danza, el público seguía los pasos dados por ambos beatos y escuchaba historias y anécdotas narradas durante el evento, denominado Cuentos de camino a la santidad
Deportes

Cpbez y PNB disputarán la final del torneo “Glorias Deportivas del Zulia”

Tras la derrota, la PNB tuvo que disputar un segundo encuentro frente a la Guardia Nacional Bolivariana, logrando la clasificación al vencerlos 9×3

