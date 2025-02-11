Presidente Maduro confirma el regreso de 190 venezolanos deportados desde EEUU

Este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, informó en el estreno de la nueva temporada de su programa "Con Maduro +", que alrededor de 190 venezolanos deportados fueron recogidos en el estado de Texas, Estados Unidos, por dos aviones de la aerolínea Conviasa, enviados por Venezuela como parte del Plan Vuelta a la Patria.

El jefe de Estado subrayó que este hecho se produce tras las conversaciones que sostuvo con el enviado especial y embajador de Estados Unidos, Richard Grenell, quien además supervisó el primer vuelo de repatriación.

Agregó que los aviones tienen previsto aterrizar en las próximas horas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar.

Asimismo, reiteró su compromiso de seguir trabajando con Estados Unidos para continuar fortaleciendo las relaciones de respeto y desarrollo para ambos países.

Reanudación de vuelos desde Estados Unidos hasta Venezuela

Previamente, el Gobierno de Estados Unidos confirmó la reanudación de los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos directamente hacia Venezuela, tras el acuerdo alcanzado con el Gobierno nacional.

A través de un comunicado, el Ministerio de Comunicación venezolano indicó que dos aviones de la aerolínea estatal Conviasa viajaron a Estados Unidos, como parte del "Plan Vuelta a la Patria", para trasladar de regreso a Venezuela a "compatriotas migrantes" que se encontraban en la nación norteamericana.

"En consecuencia, formulamos la propuesta de que dispondríamos de aviones venezolanos para buscar y trasladar a los migrantes que hoy regresan a su patria", añadió el comunicado.

Lee también: Richard Grenell supervisó el primer vuelo de repatriación desde EEUU hacia Venezuela

Noticia al Día