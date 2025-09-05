Presidente Maduro convocará a los ciudadanos inscritos en la Milicia para este viernes 5-Sep

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que este viernes 5 de septiembre convocará a todos los ciudadanos que se alistaron en la Milicia Nacional Bolivariana en las dos jornadas para una primera activación de las Unidades Comunales de Milicia.

"Durante todo el día, van a ser ustedes convocados, para el primer ciclo de activación de todos los alistados y alistadas de toda la Milicia Nacional y van a ser convocados los reservistas a todo nivel", dijo en cadena nacional de radio y televisión.

Agregó que será la primera vez en la historia de la Fuerza Armada que se activan las "Unidades Comunales de Milicia".

Reiteró que el alistamiento será permanente y que ahora se podrá realizar a través del Sistema Patria, "donde ya se establece de manera permanente, bajo la conducción de la vicepresidencia Ejecutiva".

Noticia al Día/Información de Unión Radio