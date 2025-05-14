Presidente Maduro denunció nuevo ataque contra la Central Hidroeléctrica del Guri

Este marte 13 de mayo, el presidente Nicolás Maduro, denunció un nuevo sabotaje contra la Central Hidroeléctrica del Guri, este lunes. La información la dio a conocer el mandatario durante la presentación del Plan Legislativo del Gran Polo Patriótico

"El día de ayer, 12 de mayo, se presentó un nuevo ataque al corazón del Guri", afirmó Maduro. "Intentaron sabotear 4 máquinas para dejar sin luz al país nuevamente".

El jefe de Estado, acusó al "fascismo" de estar detrás de este intento de sabotaje.

Maduro advirtió sobre las elecciones del 25 de mayo. "El que se atreva a sabotear el normal desenvolvimiento del proceso electoral, nosotros estaremos, como ya lo hemos hecho, con calma y cordura, nervios de acero y máxima movilización".

El presidente reiteró su compromiso de garantizar la estabilidad del proceso electoral.

También aseguró que responderá con firmeza ante cualquier intento de desestabilización. Maduro destacó la importancia de las elecciones para el futuro del país.

