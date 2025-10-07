Lunes 06 de octubre de 2025
Presidente Maduro: EEUU fue informado sobre quién planificó atentado a embajada

El mandatario nacional dijo que esta información se confirmó gracias a la labor del “sistema de información e inteligencia que ha arrojado muy buenos resultados por muchos años”

Por María Briceño

Foto: RRSS/Prensa Presidencial
Este lunes, 6 de octubre el presidente Nicolás Maduro, confirmó en su programa que a través de una fuente nacional y otra internacional de "mucha credibilidad" se logró confirmar la información sobre la planificación de un atentado con explosivos contra la sede de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

El mandatario nacional dijo que esta información se confirmó gracias a la labor del “sistema de información e inteligencia que ha arrojado muy buenos resultados por muchos años”, que lograron cotejar y seguir la pista de conversaciones entre los que planificaron la acción terrorista.

“Una fuente nacional y otra internacional, se le hizo seguimiento y coincidió con la posibilidad de que un grupo extremista local colocara unos explosivos en la Embajada de EE. UU., que la hemos protegido a pesar de las diferencias”, dijo el presidente, al tiempo que recordó que “no pasa así con nuestra embajada en Washington, que fue asaltada y ocupada ilegalmente”.

El mandatario dijo que instruyó al doctor Jorge Rodríguez, jefe de los Diálogos de Paz, que se comunicará por todas las vías con la embajada de EEUU para hacer la notificación correspondiente.

De igual manera, indicó que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, ordenó a la policía a reforzar la seguridad alrededor de la embajada de EEUU, en labor conjunta con el personal de seguridad de la sede diplomática.

La investigación continúa

El presidente informó que en la tarde de hoy, Jorge Rodríguez dio a conocer a funcionarios de EEUU, dónde está los responsables de la planificación de esta acción terrorista, que sería perpetrada por sectores de la extrema derecha venezolana.

“Es una operación típica de falsa bandera, de provocación para armar el escándalo y culpar al gobierno bolivariano, y comenzar una escalada de enfrentamiento en la que no van a preguntar, sino que solo se va a escuchar el repiqueteo de las ametralladoras y los misiles”, dijo.

Informó que el gobierno nacional está “tras la búsqueda y captura de los implicados que están en territorio venezolano”, y que las acciones fueron planificadas por una persona ya identificada, pero no se adelantó a revelar su nombre debido a que las investigaciones están en curso. “Fue avalado y pedido por una persona que ya se sabrá quién es”, adelantó.

Noticia al Día

